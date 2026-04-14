До 300 тисяч на будинок: у Харкові стартувала програма допомоги на випадок блекаутів

11:42 14.04.2026 Вт
Як жителям Харківської області отримати держпідтримку на енергоефективне обладнання?
aimg Тетяна Веремєєва
До 300 тисяч на будинок: у Харкові стартувала програма допомоги на випадок блекаутів Фото: Жителі Харкова та Харківської області зможуть отримати гроші на енергоефективне обладнання (Getty Images)

У Харкові та області стартував прийом заявок на участь у програмі "СвітлоДІМ", яка передбачає державну допомогу для багатоквартирних будинків на випадок тривалих відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.

Головне:

  • Локація: Програма "СвітлоДІМ" офіційно стартувала для багатоквартирних будинків Харкова та області.
  • Сума виплат: Держава компенсує від 100 до 300 тисяч гривень на придбання обладнання для автономного живлення.
  • На що кошти: Гроші можна витратити на генератори, сонячні панелі чи інше устаткування для роботи ліфтів, насосів та освітлення.
  • Як подати: Заявки приймаються онлайн через "Дію" або офіційний сайт програми за наявності КЕП.
  • Учасники: Допомога доступна для ОСББ, житлових кооперативів та управителів (крім окупованих територій та зон боїв).

Йдеться про підтримку, яка має забезпечити роботу ключових систем у будинках - водопостачання, тепла, ліфтів та освітлення навіть під час блекаутів. Програма реалізується в межах підготовки країни до наступного опалювального сезону.

Хто може подати заявку

Скористатися програмою можуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі будинків.

Водночас є обмеження - допомога доступна лише для будинків у Харкові та Харківській області, за винятком тимчасово окупованих територій і районів активних бойових дій.

Яку допомогу надає держава

У межах "СвітлоДІМ" держава компенсує витрати на обладнання для автономного живлення. Сума підтримки становить від 100 до 300 тисяч гривень. Конкретний розмір залежить від характеристик будинку - його поверховості та кількості під’їздів.

Отримані кошти можна використати на різні типи обладнання - від генераторів до сонячних панелей, залежно від потреб конкретного будинку.

Як подати заявку

Подання заявки повністю переведене в онлайн-формат. Зробити це можна через "Дію" або на сайті програми.

Процедура передбачає авторизацію, заповнення заявки та її підписання за допомогою КЕП. Окремо потрібно відкрити спеціальний рахунок із цільовим використанням у банку-партнері програми, зокрема в "Ощадбанку" або іншій установі.

Як програма працює в інших регіонах

За словами Свириденко, програма вже показала результат у столиці та Київській області. Із кінця січня фінансування отримали понад 1330 багатоквартирних будинків на загальну суму понад 335 млн гривень.

РБК-Україна раніше детально розповідало, що потрібно зробити ОСББ, житловим та обслуговуючим кооперативам, а також управителям багатоквартирних будинків, щоб отримати гроші на альтернативні джерела енергії від держави.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою.

Військовий збір залишиться і після війни: Зеленський підписав закон
