До 300 тисяч на будинок: у Харкові стартувала програма допомоги на випадок блекаутів

У Харкові та області стартував прийом заявок на участь у програмі "СвітлоДІМ", яка передбачає державну допомогу для багатоквартирних будинків на випадок тривалих відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Юлію Свириденко .

Йдеться про підтримку, яка має забезпечити роботу ключових систем у будинках - водопостачання, тепла, ліфтів та освітлення навіть під час блекаутів. Програма реалізується в межах підготовки країни до наступного опалювального сезону.

Хто може подати заявку

Скористатися програмою можуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі будинків.

Водночас є обмеження - допомога доступна лише для будинків у Харкові та Харківській області, за винятком тимчасово окупованих територій і районів активних бойових дій.

Яку допомогу надає держава

У межах "СвітлоДІМ" держава компенсує витрати на обладнання для автономного живлення. Сума підтримки становить від 100 до 300 тисяч гривень. Конкретний розмір залежить від характеристик будинку - його поверховості та кількості під’їздів.

Отримані кошти можна використати на різні типи обладнання - від генераторів до сонячних панелей, залежно від потреб конкретного будинку.

Як подати заявку

Подання заявки повністю переведене в онлайн-формат. Зробити це можна через "Дію" або на сайті програми.

Процедура передбачає авторизацію, заповнення заявки та її підписання за допомогою КЕП. Окремо потрібно відкрити спеціальний рахунок із цільовим використанням у банку-партнері програми, зокрема в "Ощадбанку" або іншій установі.

Як програма працює в інших регіонах

За словами Свириденко, програма вже показала результат у столиці та Київській області. Із кінця січня фінансування отримали понад 1330 багатоквартирних будинків на загальну суму понад 335 млн гривень.