Владельцы разрушенного жилья не будут платить за коммуналку: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает владельцев разрушенного или поврежденного жилья от оплаты коммунальных услуг на время, пока его нельзя использовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Кого касается закон
Документ распространяется на владельцев квартир в многоквартирных домах, которые пострадали в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией России.
Условие одно: дом поврежден или разрушен настолько, что его нельзя использовать или он представляет угрозу для людей.
Что именно меняется
Закон предусматривает несколько важных вещей:
- плата за управление многоквартирным домом не начисляется, если он поврежден и непригоден для проживания;
- владельцы разрушенного жилья освобождаются от отдельных коммунальных платежей на все время, пока объект не восстановлен;
- для тех, чье имущество уничтожено полностью и не подлежит восстановлению, начисление останавливается вообще;
- также останавливается начисление налога на недвижимое имущество до принятия соответствующего решения.
Как будут фиксировать повреждения
Даты повреждения и восстановления будут устанавливать специальные комиссионные акты обследования. Именно эти документы станут основанием для того, чтобы остановить или возобновить начисление платежей.
До какого времени действует закон
Нормы закона будут действовать в течение всего военного положения и еще один год после его завершения.
Как сообщало РБК-Украина, закон также предусматривает разработку методики учета убытков - как для владельцев недвижимости, так и для управляющих домов, учитывая утраченные доходы.
Как сообщало РБК-Украина, каждый пятый украинец понес имущественные потери из-за полномасштабной войны - по состоянию на 2025 год таких насчитывалось 20%, что больше, чем в 2023 году.
Более трети пострадавших оценили свои убытки в сумму более 300 тысяч гривен.
Напомним, ранее Кабмин расширил список территорий для обследования разрушенного и поврежденного жилья.
Теперь проверки будут проводить не только в зонах боевых действий, но и в населенных пунктах, которые относятся к территориям возможных боевых действий в девяти областях.