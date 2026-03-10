Власна ППО та штурмові полки: корпуси Нацгвардії суттєво реформують
Корпуси Нацгвардії отримають власні сили протиповітряної оборони, полки безпілотних систем та штурмові підрозділи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України - Ігоря Клименка.
"Значна частина підрозділів системи МВС безпосередньо виконує бойові завдання на фронті. Ми постійно аналізуємо їх застосування, зміну характеру бойових дій та наш досвід війни, щоб підвищувати ефективність", - зазначив Клименко.
За його словами, такий підхід уже дав результат. Зокрема, корпусна реформа у структурі Сил оборони, проведена минулого року, показує свою ефективність під час бойових операцій.
Згідно з новим наказом, у складі корпусів Нацгвардії України формуються нові підрозділи:
- полків безпілотних систем
- штурмових полків
- окремого полку прикриття повітряного простору.
"Головна мета – посилити спроможності підрозділів на полі бою, масштабувати застосування сучасних технологій та підвищити протидію повітряним загрозам. Будемо й надалі масштабувати бойовий досвід і технологічні рішення, щоб зберегти життя воїнів і підвищити результативність виконання бойових завдань", - додав Клименко.
Раніше командувач НГУ зазначив, що новий механізм добору новобранців до війська передбачатиме щомісячний розподіл військовослужбовців по бойових бригадах залежно від їхнього розташування на передовій.
Окрім того, в Нацгвардії розкрили нову тактику росіян переміщення у Покровськ – окупанти вдаються до поодиноких переміщень, розраховуючи, що на це ніхто не реагуватиме.