Власна ППО та штурмові полки: корпуси Нацгвардії суттєво реформують

12:37 10.03.2026 Вт
2 хв
Які підрозділи з часом додадуться до бригад Нацгвардії?
aimg Костянтин Широкун
Власна ППО та штурмові полки: корпуси Нацгвардії суттєво реформують Фото: корпуси Нацгвардії суттєво реформують (Віталій Носач, РБК-Україна)

Корпуси Нацгвардії отримають власні сили протиповітряної оборони, полки безпілотних систем та штурмові підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України - Ігоря Клименка.

Читайте також: Бойові бригади щомісяця отримуватимуть 50-100 бійців: у НГУ пояснили нову систему добору

"Значна частина підрозділів системи МВС безпосередньо виконує бойові завдання на фронті. Ми постійно аналізуємо їх застосування, зміну характеру бойових дій та наш досвід війни, щоб підвищувати ефективність", - зазначив Клименко.

За його словами, такий підхід уже дав результат. Зокрема, корпусна реформа у структурі Сил оборони, проведена минулого року, показує свою ефективність під час бойових операцій.

Згідно з новим наказом, у складі корпусів Нацгвардії України формуються нові підрозділи:

  • полків безпілотних систем
  • штурмових полків
  • окремого полку прикриття повітряного простору.

"Головна мета – посилити спроможності підрозділів на полі бою, масштабувати застосування сучасних технологій та підвищити протидію повітряним загрозам. Будемо й надалі масштабувати бойовий досвід і технологічні рішення, щоб зберегти життя воїнів і підвищити результативність виконання бойових завдань", - додав Клименко.

Раніше командувач НГУ зазначив, що новий механізм добору новобранців до війська передбачатиме щомісячний розподіл військовослужбовців по бойових бригадах залежно від їхнього розташування на передовій.

Окрім того, в Нацгвардії розкрили нову тактику росіян переміщення у Покровськ – окупанти вдаються до поодиноких переміщень, розраховуючи, що на це ніхто не реагуватиме.

