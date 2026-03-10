Собственная ПВО и штурмовые полки: корпуса Нацгвардии существенно реформируют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины - Игоря Клименко.

"Значительная часть подразделений системы МВД непосредственно выполняет боевые задачи на фронте. Мы постоянно анализируем их применение, изменение характера боевых действий и наш опыт войны, чтобы повышать эффективность", - отметил Клименко.

По его словам, такой подход уже дал результат. В частности, корпусная реформа в структуре Сил обороны, проведенная в прошлом году, показывает свою эффективность во время боевых операций.

Согласно новому приказу, в составе корпусов Нацгвардии Украины формируются новые подразделения:

полков беспилотных систем

штурмовых полков

отдельного полка прикрытия воздушного пространства.

"Главная цель - усилить способности подразделений на поле боя, масштабировать применение современных технологий и повысить противодействие воздушным угрозам. Будем и в дальнейшем масштабировать боевой опыт и технологические решения, чтобы сохранить жизни воинов и повысить результативность выполнения боевых задач", - добавил Клименко.