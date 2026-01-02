"Ідуть по одному": в Нацгвардії розкрили нову тактику росіян переміщення у Покровськ
Росіяни продовжують активні штурмові дії на Покровському напрямку та намагаються просунутися у бік міста. Окупанти вдаються до поодиноких переміщень, розраховуючи, що на це ніхто не реагуватиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника штабу дивізіону артилерійської розвідки артилерійської бригади НГУ Ігоря Яременка в телеефірі.
За його словами, противник застосовує тактику просочування по одному, розраховуючи залишитися непоміченим. Однак Сили оборони фіксують такі спроби та завдають вогневого ураження, щоб не допустити проникнення російських підрозділів до Покровська та зменшити навантаження на військових, які тримають оборону безпосередньо в місті.
Яременко зазначив, що українські підрозділи також працюють над розширенням і підтриманням логістичних маршрутів у напрямку Покровська та Мирнограда, аби забезпечити піхоту всім необхідним для оборони.
Крім того, пріоритетним завданням артилерії залишається контрбатарейна боротьба - знищення ворожих артилерійських систем, які регулярно обстрілюють позиції українських військ та операторів дронів. Водночас через високу інтенсивність штурмів артилерійські підрозділи також завдають ударів по живій силі противника та його бронетехніці.
Ситуація на Покровському напрямку
Нагадаємо, що станом на вечір 1 січня на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, 23 з яких припали саме на Покровський напрямок, який лишається найгарячішим вже тривалий час.
В ДШВ минулого місяця заявляли, що росіяни окрім тактики інфільтрації в Покровськ застосовують ще механізовані штурми та безперервні піхотні атаки.
27 грудня глава Нацгвардії України Олександр Півненко заявив - українські сили накопичують підрозділи для контрштурмових дій в Покровську, однак на заваді - погодні умови.
Зазначимо, що саме через туман окупантам також вдавалось пробратись до Покровська. Окрім інших їхніх тактик - вони застосовували просочування у місто невеликими групами.
Загалом Покровськ, Мирноград та Гуляйполе є на сьогодні майданчиками, де проходять найзапекліші бої. Ще росіяни мріють про захоплення Куп'янська, який вони вже "окупували" на словах свого вищого військового командування, що підхопив глава Кремля Володимир Путін.
У ЗСУ нещодавно висміяли чергові заяви російського генерала про "звільнення" Куп’янська. Зазначається, що місто досі під контролем української армії.