Влаштовують пекло ворогу. В розвідці показали нічні полювання "привидів" ГУР

На одному із напрямків фронту підрозділ Ghost влаштував нічні полювання на ворога та його техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

На одному із напрямку "привиди": спалили два місця базування російських окупантів;

знищили розташоване на даху будівлі вороже обладнання для зв’язку й спостереження;

знищили паливозаправник та декілька одиниць легкої автомобільної техніки загарбників. Втрати Росії у війні Протягом минулої доби, 1 липня, втрати Росії у живій силі склали 1280 військових. Зокрема Сили оборони знищили: 8 танків;

56 артилерійських систем;

3 РСЗВ й не тільки. Тим часом 3-тя окрема штурмова бригада показала відео зі знищенням дорогої російської самохідної гаубиці "Мста-С". Зокрема було уражено танк й броньовик. Також нещодавно десантники вдарили по великому скупченню живої сили на одній з ділянок фронту.