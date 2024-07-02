Влаштовують пекло ворогу. В розвідці показали нічні полювання "привидів" ГУР
Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
На одному із напрямків фронту підрозділ Ghost влаштував нічні полювання на ворога та його техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
На одному із напрямку "привиди":
- спалили два місця базування російських окупантів;
- знищили розташоване на даху будівлі вороже обладнання для зв’язку й спостереження;
- знищили паливозаправник та декілька одиниць легкої автомобільної техніки загарбників.
Втрати Росії у війні
Протягом минулої доби, 1 липня, втрати Росії у живій силі склали 1280 військових. Зокрема Сили оборони знищили:
- 8 танків;
- 56 артилерійських систем;
- 3 РСЗВ й не тільки.
Тим часом 3-тя окрема штурмова бригада показала відео зі знищенням дорогої російської самохідної гаубиці "Мста-С". Зокрема було уражено танк й броньовик.
Також нещодавно десантники вдарили по великому скупченню живої сили на одній з ділянок фронту.
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