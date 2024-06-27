Десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ (відео)

Українські десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ на одній з ділянок фронту. Піхота ворога намагалась сховатися, но не вийшло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ .

"Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України помітили велике скупчення живої сили противника, зокрема росіяни переміщалися з посадки в будинок на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.

За словами військових, кілька ударів FPV-дронов змусили їх перебігти в іншу хату, проте й там їх дістали дрони-камікадзе.

"Залишки окупантів спробували втекти на машині, але на ходу їх також наздогнали дрони", - додають у ДШВ.