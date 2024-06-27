Десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ (відео)
Українські десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ на одній з ділянок фронту. Піхота ворога намагалась сховатися, но не вийшло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.
"Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України помітили велике скупчення живої сили противника, зокрема росіяни переміщалися з посадки в будинок на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.
За словами військових, кілька ударів FPV-дронов змусили їх перебігти в іншу хату, проте й там їх дістали дрони-камікадзе.
"Залишки окупантів спробували втекти на машині, але на ходу їх також наздогнали дрони", - додають у ДШВ.
Ситуація на фронті
Російські війська збільшують темпи наступальних і штурмових процесів на фронті. Окупанти шукають шляхи, щоб вклинитися в оборону ЗСУ та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, зазначають, що ЗСУ стримують РФ на багатьох напрямках і відбивають постійні штурми. На фронті фіксується незначне просування російських загарбників поблизу Куп'янська.
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