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Устраивают ад врагу. В разведке показали ночные охоты "призраков" ГУР

Вторник 02 июля 2024 10:20
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Устраивают ад врагу. В разведке показали ночные охоты "призраков" ГУР Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На одном из направлений фронта подразделение Ghost устроило ночную охоту на врага и его технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

На одном из направлений "призраки":

  • сожгли два места базирования российских оккупантов;
  • уничтожили расположенное на крыше здания вражеское оборудование для связи и наблюдения;
  • уничтожили топливозаправщик и несколько единиц легкой автомобильной техники захватчиков.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 1 июля, потери России в живой силе составили 1280 военных. В частности Силы обороны уничтожили:

  • 8 танков;
  • 56 артиллерийских систем;
  • 3 РСЗО и не только.

Между тем 3-я отдельная штурмовая бригада показала видео с уничтожением дорогой российской самоходной гаубицы "Мста-С". В частности был поражен танк и броневик.

Также недавно десантники ударили по большому скоплению живой силы на одном из участков фронта.

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