Устраивают ад врагу. В разведке показали ночные охоты "призраков" ГУР
Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
На одном из направлений фронта подразделение Ghost устроило ночную охоту на врага и его технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
На одном из направлений "призраки":
- сожгли два места базирования российских оккупантов;
- уничтожили расположенное на крыше здания вражеское оборудование для связи и наблюдения;
- уничтожили топливозаправщик и несколько единиц легкой автомобильной техники захватчиков.
Потери России в войне
За прошедшие сутки, 1 июля, потери России в живой силе составили 1280 военных. В частности Силы обороны уничтожили:
- 8 танков;
- 56 артиллерийских систем;
- 3 РСЗО и не только.
Между тем 3-я отдельная штурмовая бригада показала видео с уничтожением дорогой российской самоходной гаубицы "Мста-С". В частности был поражен танк и броневик.
Также недавно десантники ударили по большому скоплению живой силы на одном из участков фронта.
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