Устраивают ад врагу. В разведке показали ночные охоты "призраков" ГУР

На одном из направлений фронта подразделение Ghost устроило ночную охоту на врага и его технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

На одном из направлений "призраки":

сожгли два места базирования российских оккупантов;

уничтожили расположенное на крыше здания вражеское оборудование для связи и наблюдения;

уничтожили топливозаправщик и несколько единиц легкой автомобильной техники захватчиков.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 1 июля, потери России в живой силе составили 1280 военных. В частности Силы обороны уничтожили:

8 танков;

56 артиллерийских систем;

3 РСЗО и не только.

Между тем 3-я отдельная штурмовая бригада показала видео с уничтожением дорогой российской самоходной гаубицы "Мста-С". В частности был поражен танк и броневик.

Также недавно десантники ударили по большому скоплению живой силы на одном из участков фронта.