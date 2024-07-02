Втрати РФ в Україні перевищили 545 тисяч військових: оновлені дані від Генштабу

За добу 1 липня, російська армія втратила 1280 військових. Загальні втрати армії РФ у живій силі сягнули 545090 осіб. Також знищено 56 російських артилерійських систем, 16 ББМ і 8 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:

Згідно з останнім зведенням Генштабу, ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. За добу 1 липня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.