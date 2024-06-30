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Українські бійці ліквідували дорогу російську гаубицю: оприлюднене відео

Неділя 30 червня 2024 02:46
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Українські бійці ліквідували дорогу російську гаубицю: оприлюднене відео Фото: бійці Третьої штурмової бригади знищили ворожу САУ МСТА-С (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Українські штурмовики ліквідували дорогу російську самохідну гаубицю "Мста-С", а також танк і броньовик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ї окремої штурмової бригади.

Зазначається, що бійці Третьої штурмової спалили на Харківщині одним FPV-дроном ворожу 152-мм ворожу гармату вартістю понад пʼять мільйонів доларів.

"У цьому ж улові вражених цілей - російські танк, броньовик "Тайфун-К" і дві вантажівки", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

В День Конституції 28 червня, бійці 71-ї бригади ДШВ ЗСУ, встановили прапор в одному з населених пунктів Росії.

Раніше десантники вдарили по великому сукупченню живої сили на одній з ділянок фронту. Піхота врятуватися не змогла.

Крім того, бійці знищили за допомогою ударного дрона зенітний ракетний комплекс "Оса".

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