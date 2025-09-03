ua en ru
Владислав вместо Ваната: "Динамо" усилилось форвардом с опытом выступлений в Италии

Киев, Среда 03 сентября 2025 09:37
UA EN RU
Владислав вместо Ваната: "Динамо" усилилось форвардом с опытом выступлений в Италии Фото: Владислав Бленуце (gsp.ro)
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" официально объявило о заключении пятилетнего контракта с 23-летним румынским нападающим Владиславом Бленуце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

Что известно о новом форварде киевлян

Футболист родился 12 января 2002 года в Хинчештах (Молдова). Прошел академии в Чехии, Молдове и Румынии, а с 2019-го выступал в молодежной команде итальянской "Пескары". В декабре 2020-го дебютировал в Серии B, проведя шесть матчей за первую команду.

В 2022 году нападающий перешел в "Университатю" из Крайовы, а затем защищал цвета "Университати" Клуж. В прошлом сезоне он отыграл 37 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами.

На уровне сборных Бленуце сначала представлял юношеские и молодежные команды Молдовы, однако с 2023 года выступает за сборные Румынии U-20 и U-21. Его отец, Эдуард Бленуце, известный молдавский тренер, ныне работает с клубом "Петрокуб".

В состав киевлян нападающий присоединился на правах свободного агента. В команде он должен заменить лучшего бомбардира УПЛ-2024/25 Владислава Ваната, который перешел в испанскую "Жирону".

Бленуце стал третьим форвардом в основном списке "Динамо": за место в составе он будет конкурировать с Эдуардо Герреро и Матвеем Пономаренко.

Владислав вместо Ваната: &quot;Динамо&quot; усилилось форвардом с опытом выступлений в Италии

Усиление "Динамо" летом-2025

Чемпионы Украины осуществили уже четвертое подписание под занавес летнего трансферного окна-2025.

Ранее состав чемпионов страны пополнили:

  • 20-летний нигерийский левый вингер Шола Огундана из бразильского "Фламенго";
  • 21-летний сенегальский защитник Алиу Тиаре из французского "Гавра";
  • 23-летний защитник Василий Буртник из тернопольской "Нивы".

Следующий официальный матч "Динамо" сыграет в рамках 5-го тура УПЛ: 13 сентября на выезде против "Оболони". А 2 октября команда стартует в основном раунде Лиги конференций УЕФА номинально домашним поединком против английского "Кристал Пэлас".

Отметим также, что летний трансферный период-2025 в Украине действует до 6 сентября.

Ранее мы писали, кого Ванат выбрал в топ-5 лучших футболистов Украины.

Также читайте о первых словах Александра Зинченко после перехода из "Арсенала" в "Ноттингем".

