Включно з антибалістикою. Зеленський анонсував виробництво систем ППО в Україні

Президент розповів, що провів сьогодні, 30 березня, Ставку, яка передусім стосувалася ППО. За його словами, було детально розібрано ситуацію по виконанню контрактів і по закупівлях.

"І це не тільки по протидії балістиці - це і по фронтовій ППО, по ракетах проти дронів, також по перехоплювачах. Усе буде забезпечено. Працюємо і щоб наше українське виробництво змогло вийти на такий рівень, коли необхідні компоненти системи ППО будуть у нас - усі, включно з антибалістичними", - підкреслив Зеленський.

За його словами, Україна працює щодо цього з кількома країнами, але жодних подробиць не розкрив.

"Але потрібне найголовніше: ліцензії для нас, локалізація у нас, результати у нас, в Україні. Це глобальна мета, продовжуємо заради цього працювати", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що показники щодо кількості бойових вильотів дронів-перехоплювачів та знищених цілей у березні зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.

Зазначимо, БФ "Спільнота Стерненка" та виробник "Дикі Шершні" повідомили про впровадження дистанційного керування для перехоплювачів Sting, які вже успішно пройшли перші випробування.