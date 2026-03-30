Включно з антибалістикою. Зеленський анонсував виробництво систем ППО в Україні

Український президент Володимир Зеленський заявив, що глобальною метою України є виробництво всіх необхідних компонентів ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
Президент розповів, що провів сьогодні, 30 березня, Ставку, яка передусім стосувалася ППО. За його словами, було детально розібрано ситуацію по виконанню контрактів і по закупівлях.
"І це не тільки по протидії балістиці - це і по фронтовій ППО, по ракетах проти дронів, також по перехоплювачах. Усе буде забезпечено. Працюємо і щоб наше українське виробництво змогло вийти на такий рівень, коли необхідні компоненти системи ППО будуть у нас - усі, включно з антибалістичними", - підкреслив Зеленський.
За його словами, Україна працює щодо цього з кількома країнами, але жодних подробиць не розкрив.
"Але потрібне найголовніше: ліцензії для нас, локалізація у нас, результати у нас, в Україні. Це глобальна мета, продовжуємо заради цього працювати", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що показники щодо кількості бойових вильотів дронів-перехоплювачів та знищених цілей у березні зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.
Зазначимо, БФ "Спільнота Стерненка" та виробник "Дикі Шершні" повідомили про впровадження дистанційного керування для перехоплювачів Sting, які вже успішно пройшли перші випробування.
Крім того, очільник оборонного кластера Brave1 повідомив про початок продажів дронів X1 Jet і X2 Jet на маркетплейсі. Він наголосив на їхніх унікальних можливостях і рекордній швидкості серед українських дронів.
Раніше цього місяця Міністерство оборони допустило до використання новий український дрон-перехоплювач JEDI Shahed Hunter. Він здатен автоматично виявляти та знищувати ворожі безпілотники.