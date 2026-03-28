ua en ru
Сб, 28 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Нові українські ударні дрони X1 і X2 Jet: у чому унікальність розробки

04:00 28.03.2026 Сб
2 хв
Дрони мають плату запуску боєприпасу з функцією самоліквідації
aimg Никончук Анастасія
Фото: ЗСУ (GettyImages)

Генеральний директор державного оборонного кластеру Brave1 повідомив про запуск продажів нових безпілотних авіаційних комплексів X1 Jet і X2 Jet на маркетплейсі компанії, зазначивши їхні унікальні характеристики та рекорд швидкості для українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.

Читайте також: В Україні випробували нові дрони Sting: що змінилося після оновлення

Нові перехоплювачі X1 Jet і X2 Jet

На маркетплейсі державного оборонного кластера Brave1 з'явилися ударні та перехоплювальні дрони X1 Jet і X2 Jet.

Як повідомили розробники, у листопаді 2025 року ці комплекси встановили національний рекорд швидкості, розігнавшись до 426 км/год. Зараз обидва дрони проходять випробування в зоні бойових дій.

Технічні характеристики

Крейсерська швидкість дронів становить близько 300 км/год, мінімальна - 150 км/год. Дальність польоту з корисним навантаженням досягає 10-18 км, тривалість польоту - 5-10 хвилин, робоча висота - до 3000 м.

Конструкція дозволяє використовувати різне бойове оснащення масою до 0,6 кг з можливістю швидкої заміни.

Дрони оснащені платою ініціації боєприпасу з механізмом самоліквідації та системою захисту від неконтрольованого вибуху.

Відмінності моделей і можливості камер

Основна відмінність між X1 Jet і X2 Jet - тип бортової камери. Дрони оснащені нічною та інфрачервоною оптикою, що дає змогу виявляти, розпізнавати, супроводжувати і наводити на цілі навіть за низької освітленості та обмеженої видимості.

Оптичні системи забезпечують розпізнавання цілей на відстані до 200 м при аналоговому каналі зв'язку і 200-700 м при цифровому. Дрони здатні працювати в умовах радіоелектронної протидії з регулюванням потужності відеопередавача.

Виробництво і вартість

Вартість моделі X1 становить 131 тис. грн, X2 - 158 тис. грн. Після успішних випробувань на полігоні дрони передані на бойові позиції.

Обсяг виробництва сягає близько 500 одиниць на місяць з можливістю масштабування за потреби.

Нагадуємо, що генеральний директор OSIRIS AI анонсував презентацію нового дрона-перехоплювача OSIRIS UEB-1 на міжнародному форумі Xpotential 2026.

Зазначимо, що українська компанія WIY Drones спільно з німецькою корпорацією Quantum Systems провела модернізацію дрона-перехоплювача STRILA-2.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Дрони
Новини
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
Аналітика
