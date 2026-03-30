Включая антибаллистику. Зеленский анонсировал производство систем ПВО в Украине

Президент рассказал, что провел сегодня, 30 марта, Ставку, которая прежде всего касалась ПВО. По его словам, была детально разобрана ситуация по выполнению контрактов и по закупкам.

"И это не только по противодействию баллистике - это и по фронтовой ПВО, по ракетам против дронов, также по перехватчикам. Все будет обеспечено. Работаем и чтобы наше украинское производство смогло выйти на такой уровень, когда необходимые компоненты системы ПВО будут у нас - все, включая антибаллистические", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина работает по этому поводу с несколькими странами, но никаких подробностей не раскрыл.

"Но нужно самое главное: лицензии для нас, локализация у нас, результаты у нас, в Украине. Это глобальная цель, продолжаем ради этого работать", - подчеркнул глава государства.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что показатели по количеству боевых вылетов дронов-перехватчиков и уничтоженных целей в марте выросли почти на 55% по сравнению с февралем.

Отметим, БФ "Сообщество Стерненко" и производитель "Дикие Шершни" сообщили о внедрении дистанционного управления для перехватчиков Sting, которые уже успешно прошли первые испытания.