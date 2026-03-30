Ефективність зросла на 55%: Сирський розкрив успіхи українських дронів-перехоплювачів

14:16 30.03.2026 Пн
2 хв
З початку весни ЗСУ знищили понад 2300 ворожих повітряних цілей
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Березневі показники щодо кількості бойових вильотів дронів-перехоплювачів та знищених цілей зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Читайте також: Зеленський жорстко відповів главі Rheinmetall про "домогосподарок" і дрони

"З початку весни наші БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі повітряних цілей противника. Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва", - наголосив він.

Водночас він заявив, що Україна потребує подальшого нарощування кількості дронів-перехоплювачів, зокрема із системами автоматичного наведення.

"Ворог не припиняє атак - навпаки, збільшує виробництво, модернізує безпілотники та удосконалює їх застосування", - зауважив Сирський.

За його словами, від початку березня українські гелікоптери знищили 379 ударних безпілотників росіян. Генерал додав, що ворожі цілі також ефективно знищують зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони.

"Окрему увагу приділяємо впровадженню штучного інтелекту та підвищенню рівня автоматизації у застосуванні систем ППО - як для дронів-перехоплювачів, так і для авіаційних і наземних вогневих засобів", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Нагадуємо, БФ "Спільнота Стерненка" та виробник "Дикі Шершні" повідомили про впровадження дистанційного керування для перехоплювачів Sting, які вже успішно пройшли перші випробування.

Зазначимо, очільник оборонного кластера Brave1 повідомив про початок продажів дронів X1 Jet і X2 Jet на маркетплейсі. Він наголосив на їхніх унікальних можливостях і рекордній швидкості серед українських дронів.

Раніше цього місяця Міністерство оборони допустило до використання новий український дрон-перехоплювач JEDI Shahed Hunter. Він здатен автоматично виявляти та знищувати ворожі безпілотники.

Україна Дрони Олександр Сирський
Україна готова до перемир'я на Великдень, - Зеленський
Україна готова до перемир'я на Великдень, - Зеленський
