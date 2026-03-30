Приватна ППО в Україні вже збиває цілі: що відомо про перші результати (відео)

Приватний бізнес в Україні вперше збив ворожі дрони - у Харківській області приватна група ППО знищила кілька безпілотників, зокрема "Шахед" і Zala.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.

В країні вже діє експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони.

Перші збиття

Одна з компаній-учасників проєкту вже сформувала власну групу ППО і вийшла на бойове чергування. Результат - кілька знищених безпілотників у Харківській області.

Паралельно ще 13 підприємств формують власні підрозділи. Всі вони мають статус уповноваженого суб'єкта господарювання від Міністерства оборони.

Групи перебувають на різних етапах:

частина вже виконує бойові завдання;

інші проходять навчання;

решта завершує підготовку і невдовзі приєднається до системи .

Як це працює

Приватні підрозділи інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ. Вони захищають об'єкти і беруть участь у перехопленні "Шахедів" - під координацією військових.

"Ми створили модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система", - написав Федоров.

За його словами, такий підхід дає змогу нарощувати можливості ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи.

Відкритий ринок ППО

Компанії зможуть розвивати власні підрозділи і захищати свою інфраструктуру. Приватні групи отримують озброєння і діють у загальній архітектурі захисту неба.

"Відкриваємо ринок ППО, створюємо конкуренцію: бізнес і компанії можуть розвивати приватні ППО та захищати власну інфраструктуру", - зазначив Федоров.

За його словами, мета - побудувати багаторівневу систему, яка забезпечить максимальне покриття і швидке реагування на атаки.

Компаніям дозволили купувати ППО та РЕБ

Раніше в Україні ухвалили рішення, яке дозволяє бізнесу самостійно купувати засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.