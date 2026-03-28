В Україні випробували нові дрони Sting: що змінилося після оновлення

Благодійний фонд "Спільнота Стерненка" та виробник дронів "Дикі Шершні" повідомили про впровадження дистанційного керування для українських перехоплювачів Sting, які вже пройшли перші успішні випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.

Дрони Sting отримали нове управління

Українські перехоплювачі Sting оснастили системою дистанційного керування HORNET VISION Ctrl.

Як повідомили розробники, технологія вже застосовується на практиці та демонструє результат під час роботи.

Що змінилося після оновлення

За даними джерела, йдеться про модернізацію наземної станції управління безпілотниками.

Оновлення дає змогу керувати вже наявними перехоплювачами на значній відстані від зони їхнього застосування, без необхідності перебувати поруч.

Навчання і вартість

Як повідомили у фонді "Спільнота Стерненка", впровадження нової системи не збільшує вартість самих дронів.

При цьому для операторів потрібне лише мінімальне додаткове навчання, що спрощує перехід на нову технологію.

На якому етапі перебуває розробка

На етапі досліджень і розробки фінансування забезпечив фонд. Зараз система проходить тестування в кількох підрозділах протиповітряної оборони.

Коли технологія стане масовою

Розробники продовжують роботу над масштабуванням рішення та підготовкою до серійного виробництва. Очікується, що найближчим часом використання таких перехоплювачів стане масовим.