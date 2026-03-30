ua en ru
Пн, 30 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Включно з антибалістикою. Зеленський анонсував виробництво систем ППО в Україні

20:40 30.03.2026 Пн
2 хв
Президент назвав найголовніше, що для цього потрібно
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Український президент Володимир Зеленський заявив, що глобальною метою України є виробництво всіх необхідних компонентів ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Президент розповів, що провів сьогодні, 30 березня, Ставку, яка передусім стосувалася ППО. За його словами, було детально розібрано ситуацію по виконанню контрактів і по закупівлях.

"І це не тільки по протидії балістиці - це і по фронтовій ППО, по ракетах проти дронів, також по перехоплювачах. Усе буде забезпечено. Працюємо і щоб наше українське виробництво змогло вийти на такий рівень, коли необхідні компоненти системи ППО будуть у нас - усі, включно з антибалістичними", - підкреслив Зеленський.

За його словами, Україна працює щодо цього з кількома країнами, але жодних подробиць не розкрив.

"Але потрібне найголовніше: ліцензії для нас, локалізація у нас, результати у нас, в Україні. Це глобальна мета, продовжуємо заради цього працювати", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що показники щодо кількості бойових вильотів дронів-перехоплювачів та знищених цілей у березні зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.

Зазначимо, БФ "Спільнота Стерненка" та виробник "Дикі Шершні" повідомили про впровадження дистанційного керування для перехоплювачів Sting, які вже успішно пройшли перші випробування.

Крім того, очільник оборонного кластера Brave1 повідомив про початок продажів дронів X1 Jet і X2 Jet на маркетплейсі. Він наголосив на їхніх унікальних можливостях і рекордній швидкості серед українських дронів.

Раніше цього місяця Міністерство оборони допустило до використання новий український дрон-перехоплювач JEDI Shahed Hunter. Він здатен автоматично виявляти та знищувати ворожі безпілотники.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Україна ППО
Новини
Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський
Аналітика
