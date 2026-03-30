ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Включая антибаллистику. Зеленский анонсировал производство систем ПВО в Украине

20:40 30.03.2026 Пн
2 мин
Президент назвал самое главное, что для этого нужно
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глобальной целью Украины является производство всех необходимых компонентов ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: Частная ПВО в Украине уже сбивает цели: что известно о первых результатах (видео)

Президент рассказал, что провел сегодня, 30 марта, Ставку, которая прежде всего касалась ПВО. По его словам, была детально разобрана ситуация по выполнению контрактов и по закупкам.

"И это не только по противодействию баллистике - это и по фронтовой ПВО, по ракетам против дронов, также по перехватчикам. Все будет обеспечено. Работаем и чтобы наше украинское производство смогло выйти на такой уровень, когда необходимые компоненты системы ПВО будут у нас - все, включая антибаллистические", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина работает по этому поводу с несколькими странами, но никаких подробностей не раскрыл.

"Но нужно самое главное: лицензии для нас, локализация у нас, результаты у нас, в Украине. Это глобальная цель, продолжаем ради этого работать", - подчеркнул глава государства.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что показатели по количеству боевых вылетов дронов-перехватчиков и уничтоженных целей в марте выросли почти на 55% по сравнению с февралем.

Отметим, БФ "Сообщество Стерненко" и производитель "Дикие Шершни" сообщили о внедрении дистанционного управления для перехватчиков Sting, которые уже успешно прошли первые испытания.

Кроме того, глава оборонного кластера Brave1 сообщил о начале продаж дронов X1 Jet и X2 Jet на маркетплейсе. Он отметил их уникальные возможности и рекордную скорость среди украинских дронов.

Ранее в этом месяце Министерство обороны допустило к использованию новый украинский дрон-перехватчик JEDI Shahed Hunter. Он способен автоматически обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Владимир Зеленский Украина ПВО
Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
