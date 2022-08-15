Визовые санкции. Кулеба допускает "гуманитарные" исключения для российской оппозиции

С российской оппозиции могут быть сняты визовые ограничения в виде "гуманитарного" исключения, однако это допустимо лишь в единичных случаях.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью изданию "Гордон", такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что назвал трагедией России, когда "количество здравомыслящих людей свели (власть РФ - ред.) до единичных случаев",
"Конечно. В каждой стране есть: первое - статус политического беженца; второе - исключение на въезд по гуманитарным причинам. То есть мы должны понимать, что мы реально говорим о единичных случаях", - сказал Кулеба.
Министр уверен, что для тех россиян, которые поддерживают Украину, будут найдены решения.
"Но в целом, конечно, русский народ разделяет ответственность с президентом Путиным за эту войну", - подчеркнул он.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести запрет въезда для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это поможет заставить россиян понять, что они причастны к войне РФ против Украины.
После чего такую инициативу поддержали в Эстонии, Чехии и Латвии.
Вскоре глава МИД Чехии сообщил, что предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.
При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запрета россиянам въезжать в цивилизованные страны ЕС. Он считает, что события в Украине являются "войной Путина", а не обычных граждан России.
Кроме того, у Зеленского заявили, что запрет виз для россиян станет первым шагом к российскому бунту.