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Визовые санкции. Кулеба допускает "гуманитарные" исключения для российской оппозиции

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

С российской оппозиции могут быть сняты визовые ограничения в виде "гуманитарного" исключения, однако это допустимо лишь в единичных случаях.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью изданию "Гордон", такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что назвал трагедией России, когда "количество здравомыслящих людей свели (власть РФ - ред.) до единичных случаев",

"Конечно. В каждой стране есть: первое - статус политического беженца; второе - исключение на въезд по гуманитарным причинам. То есть мы должны понимать, что мы реально говорим о единичных случаях", - сказал Кулеба.

Министр уверен, что для тех россиян, которые поддерживают Украину, будут найдены решения.

"Но в целом, конечно, русский народ разделяет ответственность с президентом Путиным за эту войну", - подчеркнул он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести запрет въезда для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это поможет заставить россиян понять, что они причастны к войне РФ против Украины.

После чего такую инициативу поддержали в Эстонии, Чехии и Латвии.

Вскоре глава МИД Чехии сообщил, что предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запрета россиянам въезжать в цивилизованные страны ЕС. Он считает, что события в Украине являются "войной Путина", а не обычных граждан России.

Кроме того, у Зеленского заявили, что запрет виз для россиян станет первым шагом к российскому бунту.

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МИД УкраиныДмитрий Кулеба