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Война Путина, а не россиян: Шольц против запрета въезда граждан России в ЕС

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Четверг 11 августа 2022 15:04
Война Путина, а не россиян: Шольц против запрета въезда граждан России в ЕС Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против идеи всеобщего запрета на въезд россиян в ЕС, поскольку события в Украине, являются якобы "войной Путина".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Der Tagesspiegel.

"Это война Путина. И поэтому мне тяжело с этой идеей", - заявил Шольц.

Канцлер отметил, что ЕС уже принял решение касаемо персональных санкций против людей из центра принятия решений в Москве.

"Мы будем продолжать это", - добавил Шольц.

По словам канцлера, он не считает оправданным введение карательных мер против всех граждан России, поскольку это якобы ослабит эффективность санкций.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Эстония запретила въезд в страну гражданам России с действующими шенгенскими визами. Запрет на выдачу виз в ЕС россиянам также поддержала и Латвия.

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