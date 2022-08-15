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Візові санкції. Кулеба допускає "гуманітарні" винятки для російської опозиції

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

З російської опозиції можуть бути зняті візові обмеження у вигляді "гуманітарного" виключення, однак це допустимо лише у поодиноких випадках.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю виданню "Гордон", таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що назвав трагедією Росії, коли "кількість розсудливих людей звели (влада РФ - ред.) до одиничних випадків",

"Звичайно. У кожній країні є: перше - статус політичного біженця; друге - виключення на в'їзд з гуманітарних причин. Тобто ми повинні розуміти, що ми реально говоримо про поодинокі випадки", - сказав Кулеба.

Міністр упевнений, що для тих росіян, які підтримують Україну, будуть знайдені рішення.

"Але в цілому, звичайно, російський народ розділяє відповідальність з президентом Путіним за цю війну", - підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав країни ввести заборону в'їзду для всіх росіян в країни Заходу, пояснивши, що це допоможе змусити росіян зрозуміти, що вони причетні до війни РФ проти України.

Після чого таку ініціативу підтримали в Естонії, Чехії та Латвії.

Незабаром глава МЗС Чехії повідомив, що запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.

Крім того, у Зеленського заявили, що заборона віз для росіян стане першим кроком до російського бунту.

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Дмитро КулебаМЗС