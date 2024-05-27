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НАТО обговорює закриття неба на заході України, але рішення ще немає, - Bild

Понеділок 27 травня 2024 13:31
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НАТО обговорює закриття неба на заході України, але рішення ще немає, - Bild Фото: НАТО обговорює закриття неба на заході України, але рішення ще немає (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Деякі країни НАТО готові розширити підтримку Україні та почати діяти безпосередньо на українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Згідно з даними джерел Bild, за розширення допомоги виступають:

  • Естонія;
  • Велика Британія;
  • Польща;
  • Канада;
  • Литва;
  • Франція.

Проти виступають Сполучені Штати Америки (США) й Німеччина. Наразі остаточних рішень немає, але питання порушується в кількох напрямках:

  • Навчання. Мова йде про навчання Сил оборони інструкторами Альянсу безпосередньо на території України. Як відзначив колишній голова оперативного штабу Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге, розумніше й економічніше надіслати інструкторів на захід України, аніж змушувати сотні тисяч українців літати Європою.
  • Логістика. Низка країн НАТО, у тому ж числі Британія, Канада й Естонія розглядають можливість того, аби поставляти озброєння не до кордонів України, а ще ближче до фронту. Наразі розробляється концепція "передової логістики";
  • Протиповітряна оборона (ППО). Зокрема порушується питання посилення захисту заходу України зенітними комплексами НАТО. Ініціатором виступає Польща. Остаточного рішення також немає.

Україна закликає Захід збивати російські ракети

Про те, аби Захід допоміг у збитті ворожих ракет Україна просила ще на початку повномасштабної війни, втім Альянс боїться ескалації війни. Нещодавно президент Володимир Зеленський нагадав про те, що під час масованих обстрілів Польща регулярно підіймає літаки, втім вони не допомагають закрити небо.

"Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи це атака країн НАТО, (їхня) причетність? Ні", - наголосив президент.

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