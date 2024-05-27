З Князєва зняли електронний браслет: стала відома причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Так, 27 травня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зняв електронний браслет із Гнязєва, але продовжив до 27 липня термін дії обов'язків, покладених на нього.

Як стало відомо РБК-Україна, причиною для зняття електронного браслета стали проблеми зі здоров'ям.

Справа Князєва

15 травня 2023 року правоохоронці затримали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. На той момент він обіймав крісло голови Верховного суду.

Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Його також позбавили посади голови суду. При цьому раніше РБК-Україна писало, що екс-глава Верховного суду Князєв міг заробляти стан незаконним шляхом.

31 січня 2024 року екс-глава Верховного суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО, після того, як було внесено заставу. Днем раніше застава була зменшена до суми в 18,168 млн гривень. Це вже був 7 раз, коли заставу зменшували.

6 лютого Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово усунула від здійснення правосуддя екс-главу Верховного суду Всеволода Князєва. Додамо, що наразі головою Верховного Суду є колишній голова Касаційного кримінального суду Станіслав Кравченко. Його обрали 26 травня 2023 року.