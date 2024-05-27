Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані більше 1800 км, - джерело
Безпілотник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України 26 травня уразив ворожу загоризонтну радіолокаційну станцію "Воронеж-М".
Про це РБК-Україна розповіло джерело.
Уражена ціль розташована в місті Орськ Оренбурзької області Російської Федерації.
"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", - розповіло джерело.
Наразі наслідки удару уточнюються.
Загоризонтні радіолокаційні станції "Воронеж"
Сімейство стаціонарних загоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності "Воронеж" призначене для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів. Мова також йде про балістичні, або ж крилаті ракети. Сімейство складається зі станцій:
- метрового діапазону хвиль - "Воронеж-М", "Воронеж-ВП";
- дециметрового - "Воронеж-ДМ";
- сантиметрового - "Воронеж-СМ".
"Воронеж-М", який сьогодні уразив дрон ГУР, здатний виявляти цілі на відстані до 6 тисяч кілометрів.
Минулий рекорд
Минулий рекорд було встановлено Службою безпеки України (СБУ) ще 9 травня. Тоді ж було здійснено атаку на нафтопереробний завод у Башкирії. Перед тим як завдати удару, дрон пролетів близько 1,5 тисячі кілометрів.
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