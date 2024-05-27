Після підвищення тарифів на світло відключення можуть бути серйозніші, - експерт

Після підвищення тарифів на світло, ймовірно, обмеження енергопостачання для українців стануть ще сильнішими.

Підвищення тарифів є можливістю профінансувати ремонти державних електростанцій. Це, своєю чергою, дозволить забезпечити українців світлом сьогодні та наступної зими. Наразі ж дефіцит вже призвів до запровадження графіків відключенням. Але вони діють не цілодобовою, а переважно в пікові години.

Загалом підвищення тарифів дозволить не лише скоротити борги на ринку, але й оздоровити фінансову ситуацію в енергетичних компаніях. Це не означає, що відновлення потужностей відбуватиметься швидко, втім, процес буде прискорений.

Зокрема існує ризик того, що після підвищення тарифів енергопостачання обмежуватимуть ще сильніше. Це пов'язано, в першу чергу, із літом. Тоді ж ремонтна компанія через спекотну погоду й зростання споживання буде дорожчою.

"Тому дефіцит у системі збільшиться і може бути особливо великим уже в липні. І терміни відключень можуть серйозно збільшитися", - розповів Омельченко.

Найбільше відключення торкнуться Києва

Ймовірно, мешканці Києва найбільше відчують майбутні відключення світла. Сьогодні ж визначення лімітів не враховує наявність критичної інфраструктури, якої у столиці є багато та яка де інколи працює на всю країну.

Через це обмеження енергопостачання минулого тижня у Києві були більшими, ніж у середньому по країні.

Наразі ж уряд працює над тим, аби розробити справедливі графіки для усіх областей.

Підвищення тарифів на світло

На тлі посилення російських масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, питання підвищення тарифів на світло лунає дедалі частіше.

Як розповідав голова Міністерства енергетики України Герман Галущенко, рішення щодо підвищення тарифу буде ухвалено урядом до кінця травня. Водночас ймовірно підвищення не буде однаковим для всіх.

РБК-Україна розповідало, на скільки може зрости тариф на світло для населення.