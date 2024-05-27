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Зеленський прибув до Мадриду

Понеділок 27 травня 2024 13:31
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Зеленський прибув до Мадриду Фото: президент України Володимир Зеленський і король Іспанії Філіп VI (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, прибув із робочим візитом до іспанської столиці Мадрида.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El Pais.

Літак Зеленського вже приземлився в аеропорту Мадрида-Барахаса. В аеропорту українського президента зустрів король Іспанії Філіп VI.

Незабаром після цього глави держав прослухали гімни своїх країн, починаючи з гімну України.

Оновлено (13:37)

Президент Зеленський підтвердив своє прибуття до Іспанії.

"Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових", - заявив він.

Президент також додав, що разом з Санчесом узгодить кроки Іспанії та України щодо саміту миру та саміту Європейської ради, щоб кожен з них дав конкретні результати.

"Також буду прийнятий Його Величністю Королем Феліпе VI та зустрінуся з головами палат і фракцій іспанського парламенту", - додав він.

Візит Зеленського до Іспанії

Раніше іспанські ЗМІ повідомили, що Зеленський найближчим часом завітає до Мадриду для підписання двосторонньої угоди про безпеку.

Однак президент України був змушений скасувати свої візити до Іспанії та Португалії через початок наступу росіян на Харків.

Напередодні стало відомо, що Зеленський таки відвідає Іспанію вже 27 травня.

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Володимир Зеленський Іспанія
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