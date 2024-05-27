Зеленський прибув до Мадриду

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, прибув із робочим візитом до іспанської столиці Мадрида.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El Pais.

Літак Зеленського вже приземлився в аеропорту Мадрида-Барахаса. В аеропорту українського президента зустрів король Іспанії Філіп VI.

Незабаром після цього глави держав прослухали гімни своїх країн, починаючи з гімну України.

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Президент Зеленський підтвердив своє прибуття до Іспанії.

"Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових", - заявив він.

Президент також додав, що разом з Санчесом узгодить кроки Іспанії та України щодо саміту миру та саміту Європейської ради, щоб кожен з них дав конкретні результати.

"Також буду прийнятий Його Величністю Королем Феліпе VI та зустрінуся з головами палат і фракцій іспанського парламенту", - додав він.