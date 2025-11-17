Скільки комплексів SAMP-T передасть Франція? Зеленський назвав точну цифру

Очікується суттєве посилення оборонних спроможностей України в межах нової угоди з Францією. Мова про ППО та літаки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За його словами, Україна зможе отримати 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, 100 бойових літаків Rafale F-4, а також низку іншого високотехнологічного обладнання.

"Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F-4, дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, 6 пускових. Це для когось технічні деталі, але для нас це важливо", - сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що Франція передасть Україні 55 електровозів, що стане додатковою допомогою для української інфраструктури.

Водночас Зеленський відмовився розкривати повний перелік та характеристики наданого озброєння. За його словами, публічність деяких деталей може створити ризики як для України, так і для партнерів.

"Про окремі види озброєння можна говорити лише тоді, коли вони вже виконують свої завдання", - наголосив глава держави.

Декларація України та Франції

Україна та Франція 17 листопада підписали декларацію про наміри щодо співпраці у сфері закупівлі оборонного обладнання, що охоплює літаки, дрони та системи ППО. За словами президента Володимира Зеленського, документ відкриває Україні доступ до французької оборонної технологічної бази, зокрема - до можливості придбати до 2035 року 100 винищувачів Rafale F4, системи ППО SAMP-T, радари та ракети "повітря-повітря".

Уже цього року стартують спільні проєкти між оборонними галузями двох країн. Україна та Франція разом вироблятимуть дрони-перехоплювачі та працюватимуть над розвитком критичних технологій і компонентів для інтеграції в українські безпілотні системи.