ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Герасимов знову нафантазував про "успіхи" Росії на фронті

Україна, Вівторок 02 грудня 2025 00:10
UA EN RU
Герасимов знову нафантазував про "успіхи" Росії на фронті Фото: російські військові (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Никончук Анастасія

Російське командування продовжує публікувати заяви про нібито успішні дії своїх військ, проте повідомлення, які озвучує начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, не підтверджуються українськими джерелами та розходяться з реальною картиною на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

У свіжих зведеннях Герасимов повідомив, що російські війська нібито оточили Степногірськ у Запорізькій області.

Подібні твердження традиційно не знаходять підтвердження в українських джерелах, які зазначають, що заяви російського командування регулярно підносять ситуацію у вигідному для Москви світлі.

Дніпропетровський напрямок

За словами Герасимова, підрозділи ЗС РФ "успішно розвивають наступ" у Дніпропетровській області.

Українські структури зазначають, що подібні заяви не підкріплені фактами та мають пропагандистський характер, формуючи в російської аудиторії відчуття безперервного тиску на українську оборону.

Донецький напрямок: Костянтинівка і Сіверськ

Герасимов також заявив, що близько 30% будівель у Костянтинівці нібито опинилися під контролем російських підрозділів.

Сіверськ став ще одним прикладом подібних заяв: Герасимов стверджує, що російська армія "щодня звільняє близько 100 будівель" і що штурмові групи ведуть вуличні бої.

Червоний Лиман

Герасимов також повідомив, що штурмові підрозділи угруповання "Захід" увійшли в Красний Лиман Луганської області.

Як і інші заяви російського командування, ця інформація поки що не підтверджується українською стороною і розглядається як чергова спроба представити ситуацію на фронті на користь Москви.

Нагадуємо, що обговорення американського мирного плану триває, проте ключовий пункт щодо можливих територіальних компромісів фактично застопорив переговори, оскільки Україна твердо відкидає будь-які пропозиції, які передбачають передачу Росії тих районів Донбасу, які залишаються під українським контролем.

Зазначимо, що український президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне завершити війну на прийнятних для себе умовах, наголосивши на необхідності досягнення результату, який дасть змогу країні зберегти гідність і стійкість.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Артур Герасимов Війна в Україні
Новини
Бюджет-2026 відкладається: у Раді не домовилися про голосування 2 грудня, - джерело
Бюджет-2026 відкладається: у Раді не домовилися про голосування 2 грудня, - джерело
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить