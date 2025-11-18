ua en ru
Франція готова виготовляти винищувачі для України, але є нюанс, - WSJ

Франція, Вівторок 18 листопада 2025 03:15
Франція готова виготовляти винищувачі для України, але є нюанс, - WSJ Фото: літак Dassault Rafale (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Франція рекламує план посилення повітряної могутності України протягом наступного десятиліття новими винищувачами та системами протиракетної оборони. Але невирішеним залишається питання, хто за це заплатить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 16 листопада, у Парижі підписали декларацію про наміри щодо масштабного посилення української авіації та протиповітряної оборони.

Україна планує закупити близько сотні французьких бойових літаків Rafale, виробником яких є компанія Dassault Aviation. Також програма включатиме інше високотехнологічне озброєння, зокрема, системи ППО SAMP-T, сучасні радіолокаційні комплекси та бойові безпілотники.

Аналітики у сфері оборони скептично поставились до цієї заяви, зазначає видання. У матеріалі висловлюється припущення, що ні Київ, ні Париж не мають коштів, щоб профінансувати виробництво цих винищувачів.

Франція сподівається, що Європейський Союз візьме на себе частину витрат, однак існуючих програми недостатньо.

французькі чиновники наполягають на тому, щоб ЄС розробив довгострокову стратегію фінансування військового потенціалу України на найближчі роки. Наразі в Євросоюзі розглядають варіант надання Україні позики в розмірі 183 млрд євро. Кошти пропонується взяти із заморожених російських активів. Але це питання має юридичні та політичні складнощі.

Водночас аналітики зазначають, що французька компанія Dassault Aviation вже має повний портфель замовлень, і виробничі потужності можуть бути не в змозі швидко надавати нові літаки.

Що передбачає декларація з Францією

Президент України Володимир Зеленский повідомив, що декларація про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Києвом оборонного обладнання дає Україні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна першою з усіх країн-замовників отримає перспективну систему протиповітряної оборони SAMP/T, розробка якої ще триває.

