Визит Зеленского на Dassault Aviation: Украина может получить новые истребители
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает укреплять международное сотрудничество в оборонной сфере, рассматривая новые возможности для модернизации авиации Украины и расширения партнерства с Францией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины Владимира Зеленского в сети Telegram.
Зеленский встретился с президентом и генеральным директором авиакосмической компании Dassault Aviation Эриком Трапье и осмотрел производственные мощности предприятия.
Во время визита он ознакомился с линиями сборки техники военного назначения, включая многоцелевые истребители.
Перспективы сотрудничества
Стороны обсудили возможности дальнейшего партнерства, включая локализацию некоторых элементов производства на территории Украины.
Особое внимание уделялось техническим характеристикам самолетов военного назначения, прежде всего многоцелевых истребителей семейства Rafale.
Авиационные планы Украины
Отмечается, что Украина сможет приобрести истребители Rafale в рамках декларации, подписанной 17 ноября с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Этот проект рассматривается как ключевой для усиления воздушного компонента и модернизации ВВС Украины.
Что еще предлагает Франция в рамках новой декларации
Франция анонсировала план по усилению воздушной мощи Украины в течение следующего десятилетия с поставками новых истребителей и систем ПВО, однако пока не определено, кто будет финансировать этот проект.
В рамках нового соглашения с Францией Украина рассчитывает значительно укрепить свои оборонные возможности: как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с Эмманюэлем Макроном, страна получит восемь систем ПВО SAMP-T, сто многоцелевых истребителей Rafale F-4 и ряд другого высокотехнологичного военного оборудования.
Напоминаем, что во Франции рассматривается возможность введения добровольной военной службы в ответ на растущие угрозы со стороны России, о чём вскоре собирается объявить президент Эммануэль Макрон.
Отметим, что российское командование продолжает распространять заявления о "успехах" своих войск, но данные, которые озвучивает начальник Генштаба Валерий Герасимов, не совпадают с информацией украинских источников и не отражают действительное положение на фронте.