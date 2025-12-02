Президент Украины Владимир Зеленский продолжает укреплять международное сотрудничество в оборонной сфере, рассматривая новые возможности для модернизации авиации Украины и расширения партнерства с Францией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины Владимира Зеленского в сети Telegram.

В рамках нового соглашения с Францией Украина рассчитывает значительно укрепить свои оборонные возможности : как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с Эмманюэлем Макроном, страна получит восемь систем ПВО SAMP-T, сто многоцелевых истребителей Rafale F-4 и ряд другого высокотехнологичного военного оборудования.

Франция анонсировала план по усилению воздушной мощи Украины в течение следующего десятилетия с поставками новых истребителей и систем ПВО, однако пока не определено, кто будет финансировать этот проект.

Этот проект рассматривается как ключевой для усиления воздушного компонента и модернизации ВВС Украины.

Отмечается, что Украина сможет приобрести истребители Rafale в рамках декларации, подписанной 17 ноября с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Во время визита он ознакомился с линиями сборки техники военного назначения, включая многоцелевые истребители.

Зеленский встретился с президентом и генеральным директором авиакосмической компании Dassault Aviation Эриком Трапье и осмотрел производственные мощности предприятия.

Напоминаем, что во Франции рассматривается возможность введения добровольной военной службы в ответ на растущие угрозы со стороны России, о чём вскоре собирается объявить президент Эммануэль Макрон.

Отметим, что российское командование продолжает распространять заявления о "успехах" своих войск, но данные, которые озвучивает начальник Генштаба Валерий Герасимов, не совпадают с информацией украинских источников и не отражают действительное положение на фронте.