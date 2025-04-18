Військових, які воюють з 2022 року, почнуть виводити з фронту? Що кажуть у Міноборони

Українських військовослужбовців, які беруть участь у боях проти Росії із 2022 року, поступово виводитимуть із фронту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Завершується напрацювання механізму в разі необхідного надходження людського ресурсу для підготовки та заміни військ, які виконують сьогодні завдання в районах бойових дій. Щодо поступової заміни, починаючи з тих військовослужбовців, які вже виконують завдання з 2022 року", - заявив Гаврилюк.
Він пояснив, що це відбудеться тільки тоді, коли буде наявний людський ресурс для здійснення підготовки та заміни підрозділів, які воюють.
"Бусифікація - це ганебне явище, і ми робимо все для того, щоб уникнути цього", - додав Гаврилюк.
За його словами, наразі проводиться робота щодо можливих шляхів покриття некомплекту військ на передових позиціях. Розглядається можливість створення підрозділів з військовослужбовців вікових категорій з 18 до 24 років, які прийшли у військо за контрактом.
"Крім того, відкриті рекрутингові центри, і проводиться робота щодо залучення іноземців для виконання завдань у районах бойових дій на нашій території. В нас на сьогодні вже діє більше 50 рекрутингових центрів по областях і містах України для залучення на добровільній основі також громадян України. Робота в цьому напрямку ведеться", - наголосив він.
Варто нагадати, що в України наразі немає затвердженого порядку демобілізації військових. Тому питання щодо звільнення військовослужбовців, які служать з перших днів повномасштабної війни, досі залишається невизначеним.
За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, станом на початок квітня цього року близько 350 тисяч військових, які служать з 2022 року, могли б бути звільнені. Але повна демобілізація залишається неможливою через поточну ситуацію на фронті.
Водночас, Міністерство оборони України розробило новий механізм ротації: після 90 днів участі в бойових діях військовий має право на кількамісячний відпочинок.
А заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що законопроект усе ще розробляють. Над ним працює не лише Міноборони, а й Генштаб.
Також зауважимо, що сьогодні Кабінет міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони.
Причини відставники Івана Гаврилюка не повідомляються, а у мережі писали, що Гаврилюк нібито пішов з посади за власним бажанням.
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