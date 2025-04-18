Військових, які воюють з 2022 року, почнуть виводити з фронту? Що кажуть у Міноборони

"Завершується напрацювання механізму в разі необхідного надходження людського ресурсу для підготовки та заміни військ, які виконують сьогодні завдання в районах бойових дій. Щодо поступової заміни, починаючи з тих військовослужбовців, які вже виконують завдання з 2022 року", - заявив Гаврилюк.

Він пояснив, що це відбудеться тільки тоді, коли буде наявний людський ресурс для здійснення підготовки та заміни підрозділів, які воюють.

"Бусифікація - це ганебне явище, і ми робимо все для того, щоб уникнути цього", - додав Гаврилюк.

За його словами, наразі проводиться робота щодо можливих шляхів покриття некомплекту військ на передових позиціях. Розглядається можливість створення підрозділів з військовослужбовців вікових категорій з 18 до 24 років, які прийшли у військо за контрактом.

"Крім того, відкриті рекрутингові центри, і проводиться робота щодо залучення іноземців для виконання завдань у районах бойових дій на нашій території. В нас на сьогодні вже діє більше 50 рекрутингових центрів по областях і містах України для залучення на добровільній основі також громадян України. Робота в цьому напрямку ведеться", - наголосив він.

Демобілізація в Україні

Варто нагадати, що в України наразі немає затвердженого порядку демобілізації військових. Тому питання щодо звільнення військовослужбовців, які служать з перших днів повномасштабної війни, досі залишається невизначеним.

За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, станом на початок квітня цього року близько 350 тисяч військових, які служать з 2022 року, могли б бути звільнені. Але повна демобілізація залишається неможливою через поточну ситуацію на фронті.