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Друга людина після міністра. Кабмін звільнив Гаврилюка з Міноборони

Київ, П'ятниця 18 квітня 2025 14:50
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Друга людина після міністра. Кабмін звільнив Гаврилюка з Міноборони Фото: Іван Гаврилюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кабінет міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони. Він обіймав цю посаду майже рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у парламенті Тараса Мельничука в Telegram.

За його словами, на засіданні Кабміну було ухвалено рішення про звільнення Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони Рустема Умєрова.

Причини відставники Івана Гаврилюка не повідомляються. Проте у мережі писали, що Гаврилюк пішов з посади за власним бажанням.

Що відомо про Гаврилюка

Іван Гаврилюк родом з Житомирської області, народився 19 квітня 1971 року. Він закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію оборони України та Національний університет оборони.

З 1992 року по 2008-й Гаврилюк пройшов шлях від командира взводу батальйону охорони до заступника начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу. Він обіймав керівні посади у різних родах військ, зокрема у тилових та логістиці.

У 2020 році Іван Гаврилюк був звільнений з військової служби в запас, а до 2022 року був радником командувача Сил логістики ЗСУ.

На початку повномасштабного російського вторгнення Гаврилюк повернувся на службу у ЗСУ. З квітня до серпня 2022 року був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

У жовтні 2023 його призначили на посаду заступника міністра оборони, а 17 травня 2024 року Гаврилюк обіймав посаду першого заступника міністра оборони.

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Міністерство оборони України
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