Военных, которые воюют с 2022 года, начнут выводить с фронта? Что говорят в Минобороны

"Завершается наработка механизма в случае необходимого поступления человеческого ресурса для подготовки и замены войск, которые выполняют сегодня задачи в районах боевых действий. Относительно постепенной замены, начиная с тех военнослужащих, которые уже выполняют задачи с 2022 года", - заявил Гаврилюк.

Он пояснил, что это произойдет только тогда, когда будет имеющийся человеческий ресурс для осуществления подготовки и замены подразделений, которые воюют.

"Бусификация - это позорное явление, и мы делаем все для того, чтобы избежать этого", - добавил Гаврилюк.

По его словам, сейчас проводится работа по возможным путям покрытия некомплекта войск на передовых позициях. Рассматривается возможность создания подразделений из военнослужащих возрастных категорий с 18 до 24 лет, которые пришли в армию по контракту.

"Кроме того, открыты рекрутинговые центры, и проводится работа по привлечению иностранцев для выполнения задач в районах боевых действий на нашей территории. У нас на сегодня уже действует более 50 рекрутинговых центров по областям и городам Украины для привлечения на добровольной основе также граждан Украины. Работа в этом направлении ведется", - подчеркнул он.

Демобилизация в Украине

Стоит напомнить, что в Украине пока нет утвержденного порядка демобилизации военных. Поэтому вопрос об увольнении военнослужащих, которые служат с первых дней полномасштабной войны, до сих пор остается неопределенным.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, по состоянию на начало апреля этого года около 350 тысяч военных, которые служат с 2022 года, могли бы быть уволены. Но полная демобилизация остается невозможной из-за текущей ситуации на фронте.