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Военных, которые воюют с 2022 года, начнут выводить с фронта? Что говорят в Минобороны

Иллюстративное фото: в Минобороны объяснили о демобилизации военных (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинских военнослужащих, которые участвуют в боях против России с 2022 года, будут постепенно выводить с фронта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Завершается наработка механизма в случае необходимого поступления человеческого ресурса для подготовки и замены войск, которые выполняют сегодня задачи в районах боевых действий. Относительно постепенной замены, начиная с тех военнослужащих, которые уже выполняют задачи с 2022 года", - заявил Гаврилюк.

Он пояснил, что это произойдет только тогда, когда будет имеющийся человеческий ресурс для осуществления подготовки и замены подразделений, которые воюют.

"Бусификация - это позорное явление, и мы делаем все для того, чтобы избежать этого", - добавил Гаврилюк.

По его словам, сейчас проводится работа по возможным путям покрытия некомплекта войск на передовых позициях. Рассматривается возможность создания подразделений из военнослужащих возрастных категорий с 18 до 24 лет, которые пришли в армию по контракту.

"Кроме того, открыты рекрутинговые центры, и проводится работа по привлечению иностранцев для выполнения задач в районах боевых действий на нашей территории. У нас на сегодня уже действует более 50 рекрутинговых центров по областям и городам Украины для привлечения на добровольной основе также граждан Украины. Работа в этом направлении ведется", - подчеркнул он.

Демобилизация в Украине

Стоит напомнить, что в Украине пока нет утвержденного порядка демобилизации военных. Поэтому вопрос об увольнении военнослужащих, которые служат с первых дней полномасштабной войны, до сих пор остается неопределенным.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, по состоянию на начало апреля этого года около 350 тысяч военных, которые служат с 2022 года, могли бы быть уволены. Но полная демобилизация остается невозможной из-за текущей ситуации на фронте.

В то же время, Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации: после 90 дней участия в боевых действиях военный имеет право на многомесячный отдых.

А заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что законопроект все еще разрабатывают. Над ним работает не только Минобороны, но и Генштаб.

Также заметим, что сегодня Кабинет министров уволил Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны.

Причины отставники Ивана Гаврилюка не сообщаются, а в сети писали, что Гаврилюк якобы ушел с должности по собственному желанию.

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