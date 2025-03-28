Демобілізація в Україні: що відомо про новий законопроєкт

Про це заявила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Верховній Раді .

"Міністерство оборони разом з Генеральним штабом веде роботу по підготовці цього законопроєкту", - сказала вона.

За її словами, позиція Генерального штабу, позиція головкомандувача ЗСУ, начальника Генерального штабу дуже важлива для цього законопроекту, тому що саме вони відповідальні за успіх військових операцій, які зараз ведуться нашими військовослужбовцями.

"Я би хотіла сказати що це надважливий законопроєкт, ми розуміємо його соціальну значимість і для наших військових. І для Міністерства оборони, для Генерального штабу тут потрібна спільна робота, ми її дуже швидко ведемо", - додала Черногоренко.