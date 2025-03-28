Демобілізація в Україні: що відомо про новий законопроєкт
Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ продовжують готувати законопроєкт про демобілізацію військових. Документ враховуватиме позиції командування ЗСУ.
Про це заявила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Верховній Раді.
"Міністерство оборони разом з Генеральним штабом веде роботу по підготовці цього законопроєкту", - сказала вона.
За її словами, позиція Генерального штабу, позиція головкомандувача ЗСУ, начальника Генерального штабу дуже важлива для цього законопроекту, тому що саме вони відповідальні за успіх військових операцій, які зараз ведуться нашими військовослужбовцями.
"Я би хотіла сказати що це надважливий законопроєкт, ми розуміємо його соціальну значимість і для наших військових. І для Міністерства оборони, для Генерального штабу тут потрібна спільна робота, ми її дуже швидко ведемо", - додала Черногоренко.
Нагадаємо, з закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, виключили демобілізацію військових. У Міноборони повідомляли, що для цього буде розроблений окремий законопроєкт.
У грудні перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що законопроєкт про демобілізацію майже готовий. Проте реалізувати його неможливо, поки не будуть готові резерви для заміни військових на фронті.