ua en ru
Ср, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Сирський щодо демобілізації на фронті: близько 350 тисяч звільнилися б одразу

Середа 09 квітня 2025 12:35
UA EN RU
Сирський щодо демобілізації на фронті: близько 350 тисяч звільнилися б одразу Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Владислава Ткаченко

За підрахунками в квітні цього року близько 350 тисяч військових могли б бути звільнені. Однак повна демобілізація залишається нереальною через ситуацію на фронті.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю LB.ua.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, згадуючи що Верховна Рада порушувала минулого року запит, щоб включити в закон про мобілізацію питання демобілізації і надати можливість демобілізуватися тим, хто відслужив три роки, то за підрахунками близько 350 тисяч військових, які служать з 2022 року, могли б бути звільнені з фронту.

"Ми порахували, що в квітні цього року з усієї кількісті угруповання, яке було у нас на фронті, близько 350 тисяч звільнилися б одразу"", - зазначив Сирський.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України розробило новий механізм ротації. Він може стати альтернативою демобілізації військових.

Розроблено механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом кількох місяців. Це та альтернатива звільненню або встановленню чітких термінів служби.

Крім того, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що законопроєкт усе ще розробляють. Над ним працює не лише Міноборони, а й Генштаб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мобілізація в Україні Олександр Сирський
NEWS
Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
DAILY
Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки