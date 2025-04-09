Сирський щодо демобілізації на фронті: близько 350 тисяч звільнилися б одразу

За підрахунками в квітні цього року близько 350 тисяч військових могли б бути звільнені. Однак повна демобілізація залишається нереальною через ситуацію на фронті.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю LB.ua.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, згадуючи що Верховна Рада порушувала минулого року запит, щоб включити в закон про мобілізацію питання демобілізації і надати можливість демобілізуватися тим, хто відслужив три роки, то за підрахунками близько 350 тисяч військових, які служать з 2022 року, могли б бути звільнені з фронту. "Ми порахували, що в квітні цього року з усієї кількісті угруповання, яке було у нас на фронті, близько 350 тисяч звільнилися б одразу"", - зазначив Сирський.