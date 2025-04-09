Сирський щодо демобілізації на фронті: близько 350 тисяч звільнилися б одразу
За підрахунками в квітні цього року близько 350 тисяч військових могли б бути звільнені. Однак повна демобілізація залишається нереальною через ситуацію на фронті.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю LB.ua.
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, згадуючи що Верховна Рада порушувала минулого року запит, щоб включити в закон про мобілізацію питання демобілізації і надати можливість демобілізуватися тим, хто відслужив три роки, то за підрахунками близько 350 тисяч військових, які служать з 2022 року, могли б бути звільнені з фронту.
"Ми порахували, що в квітні цього року з усієї кількісті угруповання, яке було у нас на фронті, близько 350 тисяч звільнилися б одразу"", - зазначив Сирський.
Нагадаємо, що Міністерство оборони України розробило новий механізм ротації. Він може стати альтернативою демобілізації військових.
Розроблено механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом кількох місяців. Це та альтернатива звільненню або встановленню чітких термінів служби.
Крім того, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що законопроєкт усе ще розробляють. Над ним працює не лише Міноборони, а й Генштаб.
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