Міноборони запропонувало альтернативу демобілізації: у Раді розкрили деталі

Як передає РБК-Україна , про це в ефірі "Радіо Свобода " заявив нардеп, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський.

"Розроблено механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом кількох місяців. Це та альтернатива звільненню (зі служби - ред.) або встановленню чітких термінів служби", - розповів Веніславський.

За його словами, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про те, що такі рекомендації вже розроблено. Поки невідомо, коли вони набудуть чинності.

"Це має бути директива: або рішення ставки, або наказ головнокомандувача... Тому що на рівні закону ми не можемо врахувати особливості бойових дій, коли яку кількість людей може бути звільнено", - додав нардеп.

Також Веніславський не уточнив, скільки саме місяців відпочинку отримуватимуть військові після 90 днів участі в боях.