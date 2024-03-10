Військові США та коаліції відбили масований удар дронів хуситів

Як розповіли американські військові, після боїв протягом ранку суботи сили Штатів та коаліції "збили загалом щонайменше 28 безпілотників".

Зазначається, що цю масовану повітряну атаку було завдано у період між 04:00 та 08:20 ранку (за часом Сани) 9 березня.

"Жодне судно ВМС США чи коаліції не постраждало під час атаки, також не було жодних повідомлень про пошкодження комерційних суден", - уточнюють у Центркомі.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі та операція США і коаліції

Нагадаємо, з листопада минулого року єменські хусити завдають безпілотних і ракетних ударів по судноплавству в Червоному морі, Баб-ель-Мандабській протоці й Аденській затоці на знак солідарності з палестинцями, які виступають проти військових дій Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

У відповідь на регулярні атаки бойовиків, 12 січня США та Велика Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені.

Наприкінці січня в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

26 лютого хусити знову атакували танкер в Аденській затоці, що йшов під американським прапором. А за кілька днів до цього вони здійснили атаку у Червоному морі на корабель США із гуманітарною допомогою.

6 березня стало відомо про обстріл судна True Confidence під прапором Барбадосу. В результаті атаки загинули щонайменше три моряки. Додамо, 2 березня в Червоному морі затонуло комерційне судно "Рубимар", що ходило під прапором Белізу та належало Великій Британії. Цей корабель 18 лютого вразила протикорабельна балістична ракета хуситів. Екіпаж судна тоді евакуювали. Це - перший корабель, що пішов на дно після атаки бойовиків.