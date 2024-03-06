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Через атаку хуситів в Аденській затоці вперше є загиблі, - посольство Британії

Середа 06 березня 2024 22:18
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Через атаку хуситів в Аденській затоці вперше є загиблі, - посольство Британії Фото: через атаку хуситів в Аденській затоці вперше є загиблі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В результаті атаки хуситів на судно в Аденській затоці загинули двоє моряків. Це перші жертви нападів бойовиків із початку ударів.

Про це заявило посольство Британії в Ємені, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Загинули щонайменше два безневинні моряки. Це сумний, але неминучий наслідок того, що хусити безрозсудно обстрілюють міжнародне судноплавство ракетами", - сказано в заяві посольства.

Відомство закликало хуситів зупинитися, а також висловило співчуття сім'ям загиблих.

Судно True Confidence під прапором Барбадосу було атаковано ракетою приблизно за 50 морських миль (92 кілометри) на південний захід від єменського порту Аден.

Моряки залишили судно після удару, а у воді було помічено рятувальні шлюпки, розповів виданню неназваний представник оборонного відомства США.

Хусити взяли на себе відповідальність за атаку, заявивши, що True Confidence нібито належить американцям. Ця інформація є неправдивою.

Атаки хуситів у Червоному морі

Нагадаємо, з листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими та балістичними ракетами комерційні судна в Аденській затоці та в Червоному морі. Перші напади почалися відразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС.

У відповідь на регулярні атаки бойовиків, 12 січня США та Велика Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені.

17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій.

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