Хусити здійснили атаку в Червоному морі на корабель США з гуманітарною допомогою
Хусити здійснили атаку на американський корабель, який перевозив гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центрального командування США у Twitter.
Інцидент стався 19 лютого.
"Підтримувані Іраном терористи-хусити випустили дві протикорабельні балістичні ракети по балкеру Sea Champion під грецьким прапором, який належить США і прямував до порту Аден у Ємені", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що одна з ракет вибухнула поруч із судном, спричинивши незначні пошкодження.
"Тим не менш, екіпаж судна продовжив слідувати своїм курсом до кінцевої мети: доставки зерна в Аден (Ємен) на благо єменського народу", - йдеться в повідомленні.
У Центральному командуванні США зазначили, що за останні п'ять років судно Sea Champion 11 разів доставляло гуманітарну допомогу в Ємен.
"Агресія хуситів у регіоні посилила і без того високий рівень потреби в постраждалому від конфлікту Ємені, який залишається однією з найбільших гуманітарних криз у світі: майже 80% всього населення країни потребує гуманітарної допомоги. Ми віддані протидії зловмисній діяльності хуті, яка безпосередньо загрожує імпорту продовольства і гуманітарної допомоги в Ємен", - ідеться в повідомленні.
Операція США через атаку хуситів на кораблі в Червоному морі
З листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, пов'язані з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.
На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.
28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.
Вже 7 лютого з території Ємену хусіти запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден у південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.
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