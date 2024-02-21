Хусити здійснили атаку в Червоному морі на корабель США з гуманітарною допомогою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центрального командування США у Twitter.

Інцидент стався 19 лютого.

"Підтримувані Іраном терористи-хусити випустили дві протикорабельні балістичні ракети по балкеру Sea Champion під грецьким прапором, який належить США і прямував до порту Аден у Ємені", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що одна з ракет вибухнула поруч із судном, спричинивши незначні пошкодження.

"Тим не менш, екіпаж судна продовжив слідувати своїм курсом до кінцевої мети: доставки зерна в Аден (Ємен) на благо єменського народу", - йдеться в повідомленні.

У Центральному командуванні США зазначили, що за останні п'ять років судно Sea Champion 11 разів доставляло гуманітарну допомогу в Ємен.

"Агресія хуситів у регіоні посилила і без того високий рівень потреби в постраждалому від конфлікту Ємені, який залишається однією з найбільших гуманітарних криз у світі: майже 80% всього населення країни потребує гуманітарної допомоги. Ми віддані протидії зловмисній діяльності хуті, яка безпосередньо загрожує імпорту продовольства і гуманітарної допомоги в Ємен", - ідеться в повідомленні.

Операція США через атаку хуситів на кораблі в Червоному морі

З листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, пов'язані з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Вже 7 лютого з території Ємену хусіти запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден у південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.

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