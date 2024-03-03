Військові США назвали ризики в Червоному морі через затоплення атакованого хуситами судна

Внаслідок затоплення в Червоному морі балкера "Рубимар" (MV Rubymar) із понад 40 тисячами тонн добрив, яке близько двох тижнів тому атакували єменські хусити, в акваторії створюється екологічна небезпека. Крім того, є ризик зіткнення з підводним середовищем для інших суден.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Американські військові зазначили, що вчора, 2 березня, приблизно о 2:15 ранку затонуло комерційне судно "Рубимар", що ходило під прапором Белізу та належало Великій Британії. Цей корабель 18 лютого вразила протикорабельна балістична ракета хуситів, яких підтримує Іран.

"Після неспровокованої атаки судно повільно набирало воду", - йдеться у публікації.

Як розповіли у Центркомі, приблизно 21 000 метричних тонн фосфатно-сульфатного добрива амонію, яке перевозило судно, становить екологічну небезпеку в Червоному морі.

"Оскільки судно тоне, це також становить ризик зіткнення з підводним середовищем для інших суден, що проходять жвавими судноплавними шляхами водного шляху", - додали військові США.

Також у заяві наголошується, що підтримувані Іраном хусити становлять "підвищену загрозу глобальній морській діяльності".

"Сполучені Штати та партнери по коаліції залишаються відданими захисту свободи судноплавства, прагнучи підвищити безпеку та охорону міжнародних вод для торгового судноплавства", - додали у Центркомі.

Що передувало

Раніше у суботу, 2 березня, західні ЗМІ повідомили про те, що у Червоному морі затонуло атаковане єменськими хуситами судно "Рубимар". Це - перший корабель, що пішов на дно після атаки бойовиків.

Зазначалося, що після отримання пошкоджень судно неконтрольовано дрейфувало в Червоному морі, а потім затонуло. Екіпаж судна евакуювали. Пошкодження на судні спричинили витік палива, існує загроза серйозної шкоди для екології. Зокрема, навколо судна утворилася нафтова пляма довжиною в кілометр.

Операція США через атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Нагадаємо, з листопада 2023 року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язок із Ізраїлем. На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Перед цим 6 лютого повідомлялося, що британське вантажне судно зазнало нападу хуситів у Червоному морі. Вже 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден в південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США. А через два дні американські військові завдали серії ударів по крилатих ракетах та надводних безпілотниках хуситів у Ємені.

Додамо, що 26 лютого хусити знову атакували танкер в Аденській затоці, який ішов під американським прапором. А за кілька днів до того вони здійснили атаку в Червоному морі на корабель США з гуманітарною допомогою.