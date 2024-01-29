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Хусити стверджують, що атакували військовий корабель США. У Пентагоні спростували

США, Понеділок 29 січня 2024 15:58
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Хусити стверджують, що атакували військовий корабель США. У Пентагоні спростували Фото: американський есмінець USS Lewis B. Puller (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Єменські хусити заявили, що в понеділок, 29 січня, вони нібито атакували есмінець Військово-морських сил США. Однак у Пентагоні спростували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Хусити стверджують, що атакували ракетою американський есмінець USS Lewis B. Puller, який використовується як десантна база.

Зазначається, що корабель перебував в Аравійському морі в межах американських зусиль з припинення нападів хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці.

Представник Міноборони США на умовах анонімності розповів, що повідомлень про напад на есмінець не було.

Він також зазначив, що раніше хусити вже запускали ракети, які не досягали наміченої цілі, а падали на сушу або у море.

Напади хуситів на кораблі в Червоному морі

З листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Великобританія завдали потужних ударів по цілях, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Вчора повідомлялося, що у Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель.

Хто такі хусити та чому вони нападають на кораблі - читайте у нашому матеріалі РБК-Україна.

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