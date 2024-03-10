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Военные США и коалиции отразили массированный удар дронов хуситов

Иллюстративное фото: силы США и коалиции отразили массированную атаку дронов в Красном море (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военные Соединенных Штатов Америки (США) и стран из состава коалиции по защите судоходства в Черновом море отразили очередную воздушную атаку со стороны йеменских хуситов в регионе. Во время операции удалось сбить десятки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как рассказали американские военные, после боев в течение утра субботы силы Штатов и коалиции "сбили, по меньшей мере, 28 беспилотников".

Отмечается, что эта массированная воздушная атака была совершена в период между 04:00 и 08:20 утра (по времени Саны) 9 марта.

"Ни одно судно ВМС США или коалиции не пострадало во время атаки, также не было никаких сообщений о повреждении коммерческих судов", - уточняют в Центркоме.

Атаки хуситов на корабли в Красном море и операция США и коалиции

Напомним, с ноября прошлого года йеменские хуситы наносят беспилотные и ракетные удары по судоходству в Красном море, Баб-эль-Мандабском проливе и Аденском заливе в знак солидарности с палестинцами, выступающими против военных действий Израиля против боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

В ответ на регулярные атаки боевиков 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене.

В конце января в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

26 февраля хуситы снова атаковали танкер в Аденском заливе, шедший под американским флагом. А за несколько дней до этого они совершили атаку в Красном море на корабль США с гуманитарной помощью.

6 марта стало известно об обстреле судна True Confidence под флагом Барбадоса. В результате атаки погибли по меньшей мере три моряка. Добавим, 2 марта в Красном море затонуло коммерческое судно "Рубимар", ходившее под флагом Белиза и принадлежавшее Великобритании. Этот корабль 18 февраля поразила противокорабельная баллистическая ракета хуситов. Экипаж судна тогда был эвакуирован. Это - первый корабль, пошедший ко дну после атаки боевиков.

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Соединенные Штаты АмерикиЙеменАтака дронов