Військові РФ надсилають в штаб фейкові відео про захоплені позиції на півдні, - Волошин

Ілюстративне фото: росіяни знімають фейкові відео про вигадані "успіхи" (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Уляна Безпалько

Росіяни на Олександрівському напрямку в якості "підтверджень" для командування, що вони нібито щось десь захопили, відправляють фейкові відео. Знімають їх в глибині російського тилу, але видають за відео з лінії фронту.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

 

Він зазначив, що за даними розвідки, на Олександрівському напрямку командування одного з російських підрозділів вдає, що його підлеглі нібито просунулися в напрямку позицій Сил оборони. А в якості "доказів" у штаби надсилаються відео - але насправді ці відеозаписи зняті у тилу.

Волошин зазначив, що подібні "голівудські фентезі" росіяни знімають доволі часто. Є ситуація, коли все відбувається навпаки: російська диверсійна група відправляється із завданням зайти глибоко в тил Силам оборони та розгорнути там прапор, зробити відео тощо.

"І там вони знімають відео, що вони вже нібито "захопили" цю територію, розгортають там свої прапори. І вже потім російська влада показує, що вони, наприклад, мають більші успіхи, ніж є насправді", - пояснив речник.

Волошин додав, що інформація, яка від російських військових надходить про ситуацію на фронті, доволі спотворена. Вона розрахована в першу чергу на іноземних дослідніків - останні, як відомо, віддають перевагу інформації, яка має фото- та відеопідтвердження.

"І так, спираючись на ці фальшиві, фейкові відео та фото, вони складають картину, яка не відповідає реальному стану справ в російсько-українській війні. І таке, на жаль, відбувається доволі часто", - резюмував Волошин.

Нагадаємо, раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявляв про те, що в районі Гуляйполя російські війська намагаються наступати на позиції Сил оборони України з кількох напрямків - з півночі, півдня і заходу. Але закріпитися в місті вони не можуть, загалом Гуляйполе зараз - це величезна "сіра зона".

Також окупанти збирають особовий склад на передових позиціях для того, щоб розпочати штурмові дії в напрямку Оріхова. Загалом у 2026 році Росія планує посилити наступ в Запорізькій області, але цей напрямок все одно залишається для РФ другорядним, поки тримається Донбас.

Війна в УкраїніРосійська ФедераціяУкраїна