Військові РФ надсилають в штаб фейкові відео про захоплені позиції на півдні, - Волошин

Він зазначив, що за даними розвідки, на Олександрівському напрямку командування одного з російських підрозділів вдає, що його підлеглі нібито просунулися в напрямку позицій Сил оборони. А в якості "доказів" у штаби надсилаються відео - але насправді ці відеозаписи зняті у тилу.

Волошин зазначив, що подібні "голівудські фентезі" росіяни знімають доволі часто. Є ситуація, коли все відбувається навпаки: російська диверсійна група відправляється із завданням зайти глибоко в тил Силам оборони та розгорнути там прапор, зробити відео тощо.

"І там вони знімають відео, що вони вже нібито "захопили" цю територію, розгортають там свої прапори. І вже потім російська влада показує, що вони, наприклад, мають більші успіхи, ніж є насправді", - пояснив речник.

Волошин додав, що інформація, яка від російських військових надходить про ситуацію на фронті, доволі спотворена. Вона розрахована в першу чергу на іноземних дослідніків - останні, як відомо, віддають перевагу інформації, яка має фото- та відеопідтвердження.

"І так, спираючись на ці фальшиві, фейкові відео та фото, вони складають картину, яка не відповідає реальному стану справ в російсько-українській війні. І таке, на жаль, відбувається доволі часто", - резюмував Волошин.