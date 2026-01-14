RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Военные РФ присылают в штаб фейковые видео о захваченных позициях на юге, - Волошин

Иллюстративное фото: россияне снимают фейковые видео о вымышленных "успехах" (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Ульяна Безпалько

Россияне на Александровском направлении в качестве "подтверждений" для командования, что они якобы что-то где-то захватили, отправляют фейковые видео. Снимают их в глубине российского тыла, но выдают за видео с линии фронта.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

 

Он отметил, что по данным разведки, на Александровском направлении командование одного из российских подразделений делает вид, что его подчиненные якобы продвинулись в направлении позиций Сил обороны. А в качестве "доказательств" в штабы направляются видео - но на самом деле эти видеозаписи сняты в тылу.

Волошин отметил, что подобные "голливудские фэнтези" россияне снимают довольно часто. Есть ситуация, когда все происходит наоборот: российская диверсионная группа отправляется с задачей зайти глубоко в тыл Силам обороны и развернуть там флаг, сделать видео и тому подобное.

"И там они снимают видео, что они уже якобы "захватили" эту территорию, разворачивают там свои флаги. И уже потом российские власти показывают, что они, например, имеют большие успехи, чем есть на самом деле", - пояснил спикер.

Волошин добавил, что информация, которая от российских военных поступает о ситуации на фронте, довольно искаженная. Она рассчитана в первую очередь на иностранных исследователей - последние, как известно, отдают предпочтение информации, которая имеет фото- и видеоподтверждения.

"И так, опираясь на эти фальшивые, фейковые видео и фото, они составляют картину, которая не соответствует реальному положению дел в российско-украинской войне. И такое, к сожалению, происходит довольно часто", - резюмировал Волошин.

 

Напомним, ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявлял о том, что в районе Гуляйполя российские войска пытаются наступать на позиции Сил обороны Украины с нескольких направлений - с севера, юга и запада. Но закрепиться в городе они не могут, в целом Гуляйполе сейчас - это огромная "серая зона".

Также оккупанты собирают личный состав на передовых позициях для того, чтобы начать штурмовые действия в направлении Орехова. В целом в 2026 году Россия планирует усилить наступление в Запорожской области, но это направление все равно остается для РФ второстепенным, пока держится Донбасс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияУкраина