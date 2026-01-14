ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Військові РФ надсилають в штаб фейкові відео про захоплені позиції на півдні, - Волошин

Україна, Середа 14 січня 2026 14:25
UA EN RU
Військові РФ надсилають в штаб фейкові відео про захоплені позиції на півдні, - Волошин Ілюстративне фото: росіяни знімають фейкові відео про вигадані "успіхи" (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Уляна Безпалько

Росіяни на Олександрівському напрямку в якості "підтверджень" для командування, що вони нібито щось десь захопили, відправляють фейкові відео. Знімають їх в глибині російського тилу, але видають за відео з лінії фронту.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Він зазначив, що за даними розвідки, на Олександрівському напрямку командування одного з російських підрозділів вдає, що його підлеглі нібито просунулися в напрямку позицій Сил оборони. А в якості "доказів" у штаби надсилаються відео - але насправді ці відеозаписи зняті у тилу.

Волошин зазначив, що подібні "голівудські фентезі" росіяни знімають доволі часто. Є ситуація, коли все відбувається навпаки: російська диверсійна група відправляється із завданням зайти глибоко в тил Силам оборони та розгорнути там прапор, зробити відео тощо.

"І там вони знімають відео, що вони вже нібито "захопили" цю територію, розгортають там свої прапори. І вже потім російська влада показує, що вони, наприклад, мають більші успіхи, ніж є насправді", - пояснив речник.

Волошин додав, що інформація, яка від російських військових надходить про ситуацію на фронті, доволі спотворена. Вона розрахована в першу чергу на іноземних дослідніків - останні, як відомо, віддають перевагу інформації, яка має фото- та відеопідтвердження.

"І так, спираючись на ці фальшиві, фейкові відео та фото, вони складають картину, яка не відповідає реальному стану справ в російсько-українській війні. І таке, на жаль, відбувається доволі часто", - резюмував Волошин.

Нагадаємо, раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявляв про те, що в районі Гуляйполя російські війська намагаються наступати на позиції Сил оборони України з кількох напрямків - з півночі, півдня і заходу. Але закріпитися в місті вони не можуть, загалом Гуляйполе зараз - це величезна "сіра зона".

Також окупанти збирають особовий склад на передових позиціях для того, щоб розпочати штурмові дії в напрямку Оріхова. Загалом у 2026 році Росія планує посилити наступ в Запорізькій області, але цей напрямок все одно залишається для РФ другорядним, поки тримається Донбас.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Україна
Новини
Шмигаля призначили першим віцепрем'єром та міністром енергетики
Шмигаля призначили першим віцепрем'єром та міністром енергетики
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році