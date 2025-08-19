Понад 17 млн гривень та підроблені "тяжкі" діагнози: СБУ викрила ухилянтську схему

Служба безпеки України та Національна поліція припинили діяльність організованої схеми уникнення мобілізації у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, організатором схеми був місцевий адвокат, який разом із ще одним юристом та трьома лікарями підробляв медичні довідки для військовозобов’язаних чоловіків.

Документи гарантували клієнтам відстрочку від призову або зняття з військового обліку через нібито тяжкі діагнози.

Фігуранти також пропонували "бронь" через фіктивне працевлаштування в одній із державних установ столиці.

Фото: СБУ ліквідувала схему ухилянтів у Києві (t.me/SBUkr)

Правоохоронці задокументували злочини та затримали організатора «на гарячому» під час отримання нового траншу хабара.

Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили понад 17 млн гривень готівкою та іноземну валюту.

Що загрожує

Наразі затриманим адвокату, юристу та лікарю-кардіологу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 354 КК України.

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.