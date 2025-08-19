ua en ru
Понад 17 млн гривень та підроблені "тяжкі" діагнози: СБУ викрила ухилянтську схему

Вівторок 19 серпня 2025 12:41
Понад 17 млн гривень та підроблені "тяжкі" діагнози: СБУ викрила ухилянтську схему Фото: СБУ ліквідувала схему ухилянтів у Києві (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безпеки України та Національна поліція припинили діяльність організованої схеми уникнення мобілізації у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, організатором схеми був місцевий адвокат, який разом із ще одним юристом та трьома лікарями підробляв медичні довідки для військовозобов’язаних чоловіків.

Документи гарантували клієнтам відстрочку від призову або зняття з військового обліку через нібито тяжкі діагнози.

Фігуранти також пропонували "бронь" через фіктивне працевлаштування в одній із державних установ столиці.

Фото: СБУ ліквідувала схему ухилянтів у Києві (t.me/SBUkr)

Правоохоронці задокументували злочини та затримали організатора «на гарячому» під час отримання нового траншу хабара.

Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили понад 17 млн гривень готівкою та іноземну валюту.

Що загрожує

Наразі затриманим адвокату, юристу та лікарю-кардіологу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 354 КК України.

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала агентку російської розвідки, яка збирала дані для нового ракетного удару по Запоріжжю. Інформаторкою РФ виявилась колишня працівниця Пенсійного фонду.

Також Служба безпеки України затримала жінку, яка коригувала російські ракетні удари по Харкову та готувала атаку на один із підрозділів міськради.

Крім того, СБУ викрила агента РФ, який планував теракт у популярному готелі Рівного.

Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні
