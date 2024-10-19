Військові КНДР вже у Росії, а Канада виділила нову допомогу Україні: новини за 18 жовтня

Солдати КНДР вже у Росії

Північнокорейські солдати вже знаходяться на території Росії. Їм видають військову форму РФ.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI оприлюднив відео, на якому можна побачити, як солдатів КНДР екіпірують у російську військову форму.

"Це нещодавно отримані кадри, яким не більше 72 годин. Це Сергіївський полігон на Далекому Сході Росії", - уточнили в Центрі.

Також вчора начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що вже у листопаді на війну проти України відправлять близько 11 тисяч північнокорейських солдатів.

Окрім того, джерела РБК-Україна у спецслужбах уточнили, що підготовку північнокорейські солдати проходять на чотирьох полігонах у Росії.

Канада виділила Україні військову допомогу на 50 млн доларів

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів (47 млн доларів США). Він включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та засоби захисту.

Пакет допомоги, в рамках якого також виділяються гроші на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 млн канадських доларів, обіцяного прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у липні.

"Оголошена сьогодні військова допомога забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все можливе, щоб допомогти їм здобути перемогу", - заявив вчора міністр оборони Білл Блер.

Інтерв'ю Зеленського про план перемоги

У п'ятницю, 18 жовтня, президент Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю про план перемоги України. Він також прокоментував питання про економічне бронювання, мобілізацію з 18 років та про те, як може виглядати перемога.

Головні заяви Зеленського - у матеріалі РБК-Україна.

На Бахмутському напрямку окупанти розстріляли, ймовірно, пораненого бійця ЗСУ

За оперативними даними Донецької обласної прокуратури, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час будівлю, у якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон.

"Беззбройного захисника, котрий лежав на землі, вони розстріляли. Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк", - повідомили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

В Україну повернули 501 тіло полеглих захисників

Вчора, 18 жовтня, в Україну вдалося повернути 501 тіло полеглих оборонців. Це сталося завдяки репатріаційним заходам.

Зокрема, репатрійовано 382 тіла воїнів, які загинули на Авдіївському напрямку, 56 - з Бахмутського, 45 - з Мар'їнського, шість - з Вугледарського, чотири - із Запорізького, а також сім тіл із Луганського напрямку. Також було повернуто 1 тіло з моргу на території РФ.

Японія анонсувала постачання додаткової техніки для ЗСУ

Міністр оборони Японії Ген Накатані пообіцяв Україні додаткові постачання транспортних засобів. Про це він заявив під час розмови з українським колегою Рустемом Умеровим.

"Японський міністр висловив готовність своєї країни продовжувати підтримку України та повідомив про плани на додаткові постачання транспортних засобів Сил самооборони Японії", - повідомило видання NHK.

Крім того, Накатані засудив військове співробітництво Китаю та Північної Кореї з Росією, назвавши це фактором, який сприяє затягуванню війни та погіршенню ситуації в Україні.

Конкретні види техніки, які будуть передані, не уточнюються. Раніше Токіо передало Києву близько 100 одиниць транспортних засобів, серед яких військові вантажівки.