Военные КНДР уже в России, а Канада выделила новую помощь Украине: новости за 18 октября

Северокорейские солдаты уже находятся на территории России. Тем временем Канада объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 18 октября, - в материале РБК-Украина.
Северокорейские солдаты уже находятся на территории России. Им выдают военную форму РФ.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI обнародовал видео, где можно увидеть, как солдат КНДР экипируют в российскую военную форму.
"Это недавно полученные кадры, которым не больше 72 часов. Это Сергеевский полигон на Дальнем Востоке России", - уточнили в Центре.
Также вчера начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что уже в ноябре на войну против Украины отправят около 11 тысяч северокорейских солдат.
Кроме того, источники РБК-Украина в спецслужбах уточнили, что подготовку северокорейских солдат проходят на четырех полигонах в России.
Канада предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 млн канадских долларов (47 млн долларов США). Он будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты.
Пакет помощи, в рамках которого также выделяются деньги на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 млн канадских долларов, обещанного премьер-министром Джастином Трюдо в июле.
"Объявленная сегодня военная помощь обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им одержать победу", - заявил вчера министр обороны Билл Блэр.
В пятницу, 18 октября, президент Владимир Зеленский дал большое интервью о плане победы Украины. Он также прокомментировал вопрос об экономическом бронировании, мобилизации с 18 лет и о том, как может выглядеть победа.
Главные заявления Зеленского - в материале РБК-Украина.
По оперативным данным Донецкой областной прокуратуры, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранение. Через некоторое время здание, в котором он находился, захватили оккупанты, а его взяли в плен.
"Безоружного защитника, который лежал на земле, они расстреляли. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, возле "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк", - сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Вчера, 18 октября, в Украину удалось вернуть 501 тело павших защитников. Это произошло благодаря репатриационным мероприятиям.
В частности, репатриированы 382 тела воинов, погибших на Авдеевском направлении, 56 - с Бахмутского, 45 - с Марьинского, шесть - с Угледарского, четыре - с Запорожского, а также семь тел с Луганского направления. Также было возвращено 1 тело из морга на территории РФ.
Министр обороны Японии Ген Накатани пообещал Украине дополнительные поставки транспортных средств. Об этом он заявил во время разговора с украинским коллегой Рустемом Умеровым.
"Японский министр выразил готовность своей страны продолжать поддержку Украины и сообщил о планах по дополнительным поставкам транспортных средств Сил самообороны Японии", - сообщило издание NHK.
Кроме того, Накатани осудил военное сотрудничество Китая и Северной Кореи с Россией, назвав это фактором, способствующим затягиванию войны и ухудшению ситуации в Украине.
Конкретные виды техники, которые будут переданы, не уточняются. Ранее Токио передало Киеву около 100 единиц транспортных средств, в том числе военные грузовики.
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