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В Україну повернули 501 тіло полеглих захисників

П'ятниця 18 жовтня 2024 15:27
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В Україну повернули 501 тіло полеглих захисників Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну вдалося повернути 501 тіло полеглих оборонців. Це сталося завдяки репатріаційним заходам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, репатрійовано 382 тіла воїнів, які загинули на Авдіївському напрямку, 56 - з Бахмутського, 45 - з Мар'їнського, шість - з Вугледарського, чотири - із Запорізького, а також сім тіл із Луганського напрямку. Також було повернуто 1 тіло з моргу на території РФ.

Це стало можливим завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, представників Збройних Сил України та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Штаб також висловив подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в репатріації.

Тіла оборонців будуть перевезені до відповідних державних установ для ідентифікації правоохоронними органами та судово-медичними експертами. Після цього загиблих передадуть родинам для гідного поховання.

31 травня Україна повернула тіла 212 полеглих військовослужбовців, які загинули в боях на різних напрямках фронту.

Наприкінці квітня було репатрійовано тіла 140 загиблих, більшість з яких брали участь у бойових діях на Донеччині.

2 серпня Україна повернула ще 250 тіл полеглих захисників.

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