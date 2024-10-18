В Україну повернули 501 тіло полеглих захисників

Зокрема, репатрійовано 382 тіла воїнів, які загинули на Авдіївському напрямку, 56 - з Бахмутського, 45 - з Мар'їнського, шість - з Вугледарського, чотири - із Запорізького, а також сім тіл із Луганського напрямку. Також було повернуто 1 тіло з моргу на території РФ.

Це стало можливим завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, представників Збройних Сил України та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Штаб також висловив подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в репатріації.

Тіла оборонців будуть перевезені до відповідних державних установ для ідентифікації правоохоронними органами та судово-медичними експертами. Після цього загиблих передадуть родинам для гідного поховання.